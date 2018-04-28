16:51
В Россельхозбанке стартовала акция по потребительскому кредитованию «Всем трудящимся»
Россельхозбанк запустил акцию «Всем трудящимся»: единая ставка – 12% годовых на потребительские кредиты без обеспечения действует для сотрудников бюджетных организаций, зарплатных и «надежных» клиентов банка.
Для прочих категорий заемщиков ставка составляет – 13,5%. Акция продлится до конца июня. Подобные предложения являются традиционными для РСХБ.
Одновременно с этим банк снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов, ориентированных на различные категории клиентов. Снижение составило до 3,25 процентных пункта.