Новости Челябинска и
Челябинской области
16:51
Автор:
Ольга Мельчакова
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В Россельхозбанке стартовала акция по потребительскому кредитованию «Всем трудящимся»

Россельхозбанк запустил акцию «Всем трудящимся»: единая ставка – 12% годовых на потребительские кредиты без обеспечения действует для сотрудников бюджетных организаций, зарплатных и «надежных» клиентов банка.

Для прочих категорий заемщиков ставка составляет – 13,5%. Акция продлится до конца июня. Подобные предложения являются традиционными для РСХБ.

Одновременно с этим банк снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов, ориентированных на различные категории клиентов. Снижение составило до 3,25 процентных пункта.

Более подробная информация о потребительских кредитах.

Автор:
Ольга Мельчакова
-
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Теги: 
Россельхозбанк