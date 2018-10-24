Президент России Владимир Путин и премьер Италии Джузеппе Конте удаленно открыли завод в Челябинске

Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, прибывший сегодня в Москву с официальным визитом, в режиме видеоконференции открыли завод по производству высоковольтных электродвигателей в Челябинске - акционерное общество «Русские электрические двигатели» (АО «РЭД»).

Церемония прошла в ходе встречи российского президента и итальянского премьера с представителями деловых кругов Италии - руководителями ведущих итальянских предприятий, собравшихся в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Это совместный проект компании «Транснефть», российской компании «Конар» и итальянской компании Nidec - одного из мировых лидеров производства двигателей .

В Челябинске в церемонии запуска завода по производству электродвигателей переменного тока и генераторов участвовали губернатор Челябинской области Борис Дубровский и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев.

Токарев представил участникам церемонии видеоинформацию о самом заводе. После просмотра видеоролика представитель итальянского завода рассказал, что компания поделилась со своим российским партнером своим более чем 100-летним опытом, передав проекты электродвигателей. Это, по его мнению, позволит РЭД в кратчайшие сроки стать передовым промышленным центром не только в России, но также в мире.

Затем представитель завода обратился к Владимиру Путину и Конте: «Разрешите запустить тестовую проверку двигателя, а это значит дать жизнь заводу».

«Начинайте», - дал «добро» президент.

Символическую кнопку нажали президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, операционный директор Nidec ASI S.p.A. Стефано Дзеккинато и генеральный директор АО «Конар» Валерий Бондаренко.

Представитель завода запустил первый опытный образец электрического двигателя мощностью 125 киловатт, который находился на испытательном стенде. «Двигатель работает в номинальном режиме, завод готов к производству серийной продукции», - доложил заводчанин.

(слева направо): генеральный директор АО «Конар» Валерий Бондаренко, президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, операционный директор Nidec ASI S.p.A Стефано Дзеккинато

Представитель завода запустил первый опытный образец электрического двигателя мощностью 125 киловатт, который находился на испытательном стенде и доложил: «Двигатель работает в номинальном режиме, завод готов к производству серийной продукции». Президент поздравил коллектив завода с запуском производства.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил в рамках церемонии, что открытие нового машиностроительного завода по производству высоковольтных электродвигателей является одним из примеров успешного и взаимовыгодного сотрудничества между Италией и Россией.

«Глобально новый завод решает для России задачу производства высоковольтных двигателей", - подчеркнул губернатор. Предприятие обеспечит полную локализацию производства в России и исключит зависимость от зарубежных поставщиков, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Это важный элемент импортозамещения, поскольку потенциальными потребителями этой продукции является не только компания «Транснефть», но и компании, реализующие проекты в топливно-энергетическом комплексе, судостроении, альтернативной энергетике», - пояснил Борис Дубровский. Открытие завода позволит региону занять устойчивые позиции на этом рынке.

По словам губернатора, Челябинская область успешно сотрудничает с компанией «Транснефть» и с каждым годом, с каждым таким проектом это сотрудничество выходит на новый уровень. «Промышленная группа КОНАР становится по-настоящему стратегическим партнером «Транснефти», - считает глава региона. - Участие в проектах компании обеспечит заводу гарантированную загрузку, а паритетные права собственности гарантируют стабильное развитие предприятия в общих интересах».

Предприятие разместилось на базе индустриального парка «Станкомаш», созданного промышленной группой «КОНАР» в 2015 году. РЭД является резидентом парка. На участке площадью 5,6 гектара построены здание с производственными цехами (площадью 24,6 тысячи квадратных метров) и административно-бытовой комплекс (3,2 тысячи квадратных метров), смонтировано 214 единиц основного оборудования производственных линий.

В трехэтажном здании административно-бытового комплекса создано 280 комфортных рабочих мест, имеется конференц-зал на 75 посадочных мест, столовая, на первом и втором этажах расположены раздевалки и душевые для рабочего персонала завода, а также теплый переход из здания АБК в здание завода.

Завод оснащен более 200 единицами современного оборудования, из которых 83 единицы – уникальное высокоточное оборудование.

На заводе будет реализован полный цикл производства высоковольтных электродвигателей: изготовление комплектующих, сборка, проведение испытаний продукции. Их мощность до 14 мегаватт с возможностью расширения номенклатуры продукции до 45 мегаватт. Расчетный плановый объем выпуска составит до 300 штук в год.

Как рассказал Владимир Путин, двигатели предполагается применять в первую очередь в сфере прокачки нефти и нефтепродуктов. «Они крайне востребованы отечественным топливно-энергетическим комплексом и, несомненно, будут пользоваться спросом на рынках третьих стран», - подчеркнул глава государства.

По его словам, в перспективе «электродвигатели в перспективе планируется установить на судах арктического класса для Северного морского пути, а также задействовать в технологических линиях сжижения природного газа на проектах «Арктик СПГ‑2», «Балтийский СПГ», «Владивосток СПГ», для нужд металлургического и горнодобывающего сектора, железнодорожного транспорта и ветровой генерации».

Николай Токарев также на церемонии напомнил, что в апреле 2016 года в Челябинске был сдан в эксплуатацию завод по производству магистральных нефтяных насосов, который был создан совместно российской компанией «Конар» и итальянской Termomeccanica Pompe. Новое производство запустил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. «Этот завод сегодня выпускает практически всю линейку номенклатуры оборудования и покрывает потребности нефтепроводной отрасли», - рассказал Токарев.

Он добавил, что на площадке «Станкомаша» в Челябинске сегодня созданы и действуют пять совместных с итальянскими партнерами предприятий. Это литейное производство, завод металлоконструкций, научно-технический центр криогенной техники и два завода «Транснефти». «По сути, итальянцы помогли создать целый промышленный кластер, где локализованы важные высокотехнологичные производства», - подчеркнул Владимир Путин.

Фото пресс-службы Кремля и Транснефти