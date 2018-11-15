Все отрасли сельского хозяйства в Челябинской области получают государственную поддержку

К началу ноября текущего года до сельхозтоваропроизводителей Челябинской области доведено 2,4 миллиарда рублей государственной поддержки. Это 61 процент от годового объёма субсидий.

О структуре государственной поддержки рассказал сегодня, 15 ноября, на селекторном совещании с муниципальными районами Челябинской области министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

Всего с января по октябрь 2018 года на развитие отрасли растениеводства направлено в виде субсидий 704 миллиона рублей — это несвязанная поддержка, в том числе на выращивание семенного картофеля и овощей открытого грунта, субсидии на элитное семеноводство, на приобретение минеральных удобрений и другие цели. Предприятия отрасли животноводства получили господдержку общим объёмом 487 миллионов рублей — на субсидирование молочного и мясного животноводства, племенного дела и приобретение племенного молодняка.

На возмещение части процентной ставки по инвесткредитам, привлечённым до 2017 года, сельхозтоваропроизводителям выплачено в текущем году 548 миллионов рублей. Субсидии также выплачивались по другим направлениям, в частности, на поддержку малых форм хозяйствования и потребительских кооперативов.

В текущем году, как и в прошлом, аграрии также привлекали заёмные средства на развитие производства — на приобретение горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, на покупку сельхозтехники и другие цели. С 2017 года предприятиям АПК предоставляются льготные кредиты по ставке не выше 5 процентов годовых, заявки на которые проходят согласование в Минсельхозе России. С начала текущего года привлечено 17,4 миллиарда рублей краткосрочных кредитов. Льготных инвестиционных кредитов в 2018 году привлечено на сумму более 6 миллиардов рублей, все эти кредиты будут направлены на приобретение сельскохозяйственной техники.

В ноябре сотрудники финансовой службы министерства сельского хозяйства Челябинской области принимают документы от сельхозтоваропроизводителей на оформление субсидий на возмещение части затрат на увеличение поголовья молочных и мясных коров, на реализованную продукцию животноводства собственного производства, на приобретение сельскохозяйственной техники, на вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. В текущем месяце на эти и другие цели будет перечислено 525 миллионов рублей в качестве господдержки сельского хозяйства.