ВТБ выдаст банковскую гарантию Уральскому заводу противогололедных материалов

Сегодня, шестого июня, в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ООО «УЗПМ» (входит ГК «Уральский завод противогололедных материалов») Дмитрий Пылев подписали соглашение о выдаче банковских гарантий.

ВТБ планирует предоставить компании гарантии на общую сумму более 450-ти миллионов рублей в пользу Фонда развития промышленности на срок до пяти лет для получения займа по программе «Проекты развития».

ООО «УЗПМ» планирует реализовать проект импортозамещающего производства сырья для противогололедных материалов и продукции для нефтяной промышленности. Основным технологическим звеном проекта будет установка для переработки минерального сырья, не имеющая в настоящий момент аналогов на территории Российской Федерации.

«Сегодняшнее соглашение - очередной шаг в развитии нашего сотрудничества с крупнейшим производителем современных противогололедных материалов на территории Российской Федерации. Надеемся, что наше партнерство с компанией позволит предприятию осуществить планы по импортозамещению, продолжить расширять производство экологически безопасных реагентов и внесет вклад в развитие химической промышленности страны», - отметил Денис Бортников.

«Наш новый проект предполагает строительство участка рассолоподготовки, приобретение и монтаж инновационного оборудования. Оно будет перерабатывать минеральные материалы для получения готового противогололедного продукта нового поколения и жидких составов для нефтяной отрасли. Предоставление банковской гарантии ВТБ позволит нам осуществить наши планы и нарастить объем производства до 128-ми тысяч тонн в год», - подчеркнул генеральный директор ООО «УЗПМ» Дмитрий Пылев.

СПРАВКА

ГК «УЗПМ» занимается разработкой, производством и поставкой эффективных и экологически безопасных противогололедных материалов по всей территории Российской Федерации и за пределами страны. На сегодняшний день продукция «Уральского завода противогололедных материалов» применяется более чем в 30 регионах России.