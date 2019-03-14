Выявляются новые схемы обмана граждан при взимании платы за вывоз ТКО

Выявлена новая схема обмана жителей со стороны региональных операторов при взимании платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

В ряде территорий в феврале вновь выросла плата за вывоз мусора несмотря на то, что тарифы и нормативы накопления отходов устанавливались заранее и не должны были пересматриваться в течении года.

Эти факты были выявлены в ходе мониторинга тарифов в рамках проекта «Единой России» «Чистая страна». В некоторых регионах за месяц плата за вывоз ТКО выросла в три раза. Обращения по данным фактам будут направлены в Генеральную прокуратуру РФ и Федеральную антимонопольную службу, сообщил координатор партпроекта, депутат Госдумы Владимир Бурматов,

Это не первая мошенническая схема с оплатой вывоза ТКО, которую удалось выявить единороссам. Было вскрыто, как минимум, еще две схемы взимания лишней платы с граждан за утилизацию твердых коммунальных отходов. «Первая – двойные платежи. Вторая – скрытые платежи (когда в ряде регионов сумма за вывоз мусора из общего платежа никак не вычленяется, и люди не знают, сколько они за это платят)», - уточнил депутат.

В первых случаях жульничали управляющие компании, сейчас пытаются мошенничать региональные операторы. Тариф был утвержден на год и повышать его самостоятельно регоператоры не имеют право.

У антимонопольной службы также есть претензии к региональным операторам. Так, УФАС России по Челябинской области уже выдало пять предупреждений МУП «Комритсервис» (Саткинский район), которое является регоператором по обращению с ТКО в горном кластере Челябинской области (на территории Саткинского, Катав-Ивановского, Ашинского районов, Усть-Катава и Трехгорного).

Жители этих муниципалитетов вынуждены переплачивать за услугу по обращению с ТКО. У регоператора нет собственных пунктов приема платежей и жители вынуждены платить за данную услугу через банковских платежных агентов. При этом сумма платежа возрастает от 1,5 до 2 раз за счет взимания агентами комиссии. Как правило, комиссия составляла от 30 до 50 рублей при тарифе 54,54 рубля.

Челябинское УФАС России потребовала от регоператора создать пункты приема платежей до 15 апреля. В случае неисполнения предупреждений в отношении предприятия будет возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства.