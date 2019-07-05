Арестован помощник полпреда президента в УрФО

Помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Воробьев, подозреваемый в госизмене, арестован на два месяца.

Как сообщает центр общественных связей ФСБ, 39-летний Александр Воробьев был арестован 4 июля 2019 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ.

Сегодня, 5 июля, Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и избрал в отношении Воробьева меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца - до 4 сентября.

Воробьев пришел на работу в полпредство УрФО в январе 2018 года. Сначала трудился в должности руководителя аппарата помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, в июле 2018 года был назначен помощником полпреда. В полпредстве пока не комментируют ситуацию по аресту сотрудника.