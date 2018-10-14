Челябинск примет в декабре первый форум глав регионов стран ШОС

Первый форум глав регионов стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, состоится в декабре 2018 года в Челябинске.

Об этом сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании совета глав правительств стран ШОС в Душанбе (республика Таджикистан).

Российский премьер напомнил, что Россия предложила создать Форум глав регионов ШОС. Эту инициативу поддержали страны, входящие в ШОС. «Ждём представителей государств организации на первой встрече, которая пройдёт в декабре в нашей стране – в Челябинске», - отметил Дмитрий Медведев (его речь на заседании совета размещена на сайте кабмина). Глава правительства также отметил, что коллеги из Узбекистана предложили разработать программу развития межрегионального сотрудничества. «Эти программы неплохо друг друга дополняют», - считает Медведев.

Российский премьер выразил надежду, что страны ШОС примут активное участие в ежегодном форуме малого бизнеса из стран ШОС и БРИКС, который пройдет в Уфе через неделю.

Как уже сообщало агентство, Борис Дубровский выступил с предложением о создании «клуба губернаторов стран ШОС». Инициатива губернатора Челябинской области была поддержана министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В сентябре 2017 года Борис Дубровский презентовал Клуб губернаторов ШОС на Евразийском экономическом форуме в Китае. Объединение глав регионов стран ШОС должно стать площадкой для совместной работы в интересах расширения межрегиональных связей и активизации торгово-экономического обмена. Мероприятие будет проходить не реже одного раза в год. Заседание готовит координационное бюро, в которое входит по одному представителю от каждого региона. Председательствует на форуме руководитель принимающего региона.

В 2020 году в Челябинске состоятся саммиты ШОС и ЮРИКС. Так что форум глав регионов стран ШОС станет репетицией перед большими международными мероприятиями.