Компания «Филип Моррис Интернэшнл» начала производство инновационной бездымной продукции в России

Компания «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России объявила о старте производства инновационной продукции с пониженным риском в Ленинградской области на фабрике «Филип Моррис Ижора».

Запуск новых производственных линий табачных стиков для электрической системы нагревания табака IQOS стал итогом реализации первого этапа масштабной инвестиционной программы ФМИ по развитию высокотехнологичного производства инновационной продукции в России.

Инвестиции в локализацию производства уже превысили сумму Соглашения, подписанного в 2017 году между ФМИ в России и Правительством Ленинградской области, и к концу 2018 года составят 7,7 млрд рублей. Данные инвестиции направлены на переоснащение фабрики новым производственным, лабораторным и инженерным оборудованием.

В 2019-2020 годах компания планирует вложить 6 млрд рублей в дополнительные производственные линии, а также линию по обработке табака, что сделает «Филип Моррис Ижора» фабрикой полного цикла по производству табачных стиков для IQOS.

«С компанией «Филип Моррис Ижора» мы успешно сотрудничаем с 2000 года, и для Ленинградской области она является многолетним стратегическим партнером», - отмечает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Для нас очень важно, что компания не только внедрила технологию, позволяющую реализовать современный подход к вопросам здоровья, но и выполнила обязательства, взятые на себя при подписании соглашения на Петербургском международном экономическом форуме».

«Филип Моррис Ижора» стала одной из шести фабрик ФМИ в мире, которые полностью или частично перешли на производство бездымной табачной продукции. До настоящего момента табачные стики для IQOS импортировались в Россию из Италии. Локальное производство позволит полностью удовлетворить потребности российского рынка, а в будущем обеспечить экспорт инновационной продукции в другие страны.

«Успешная реализация проекта по локализации производства нашей инновационной продукции с пониженным риском на фабрике «Филип Моррис Ижора» свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате региона вследствие эффективной политики правительства Ленинградской области», - подчеркнул президент аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России и БеларусиАшок Раммохан. «Наш продукт приобретает все большую популярность во всем мире. В России порядка 35 млн курильщиков, и те из них, кто не отказывается от сигарет, должны иметь возможность перейти на менее вредную альтернативу курению. Наше решение о реализации масштабной инвестиционной программы основано не только на планах компании по трансформации своего бизнеса и перехода к производству инновационной продукции с пониженным риском, но и во многом на нашей уверенности в будущем российской экономики и инвестиционной привлекательности российского рынка».

ФМИ – первая табачная компания, которая трансформирует свой бизнес в направлении продуктов с пониженным риском и ставит это в основу своей стратегии устойчивого развития. Россия стала одной из первых стран, где компания в 2015 году запустила инновационную электрическую систему нагревания табака IQOS – один из четырех бездымных продуктов компании, призванных удовлетворить растущий спрос и разнообразные предпочтения совершеннолетних курильщиков по всему миру. Сегодня IQOS представлен в 7 городах Российской Федерации, включая Москву и Санкт-Петербург и доступен в продаже онлайн по всей стране. Доля рынка табачных стиков уверенно растет и составляет 1,1% в России, и 5,7% в Москве (данные на август 2018 г.).