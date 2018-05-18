На российских предприятиях введут специалистов по антикоррупционным нарушениям

В российских бизнес-структурах введут должности специалистов по профилактике коррупционных нарушений, которые будут проводить служебные проверки, выявлять коррупционные риски и разъяснять сотрудникам нормы законодательства, сопровождать проведение сделок и тендеров. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, соответствующий профессиональный стандарт разработали в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП).

Как сообщили в Минтруде, такая стандартизация необходима. В бизнес-сообществе идею поддерживают: в 2017 году общий объем штрафов для предприятий за взятки, данные сотрудниками от имени или в интересах компании, превысил 1 миллиард рублей. Так, ответственность юрлица за взятку, данную работником от имени или в интересах компании, устанавливает статья 19.28 КоАП. Штрафы по ней составляют от 1 млн до 100 млн рублей, число предприятий, привлеченных к ответственности по этой статье, ежегодно растет.

Поэтому компании заинтересованы в специалистах в сфере профилактики коррупционных нарушений, сообщил замглавы комитета по безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ Сергей Саминский. Сейчас выгоднее работать по закону, чем платить многомиллионные штрафы или попасть под статью за экономические преступления, считает он.

Специалист, который хорошо разбирается в законах и правоприменении в этой области, нужен любой бизнес-структуре, уверен и замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Подробнее читайте в материале газеты «Известия» - «В бизнес введут антикоррупционных сотрудников».