На российском рынке онколекарства могут появиться в будущем году

Фармацевтические фирмы по всему миру приступили к разработке лекарств на основе антител к PD-1 и CTLA-4. На российском рынке препарат может появиться уже в первой половине 2019 года, после чего лекарство будут испытывать при раке легкого и раке шейки матки.

За работы, касающиеся открытия механизма локального подавления иммунитета вокруг злокачественных опухолей, иммунологи Джеймс Эллисон из США и Тасуку Хондзё из Японии удостоились Нобелевской премии по физиологии и медицине. Речь идет о работе Эллисона о белке CTLA-4 и труде Хондзё о белке PD-1 — данные белки изучались около 30 лет.

Ученые установили, что опухоль в стадии роста способна выделять ограничители иммунитета, в результате рядом с опухолью заметны эффекты падения защиты. Сегодня существуют лекарства, подавляющие локальную защиту опухоли и вынуждающие иммунитет работать в обычном режиме. Теперь очередь за производителями лекарств.

Академик РАН, заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН и заведующий кафедрой иммунологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Недоспасов назвал нынешнее присуждение одним из самых справедливых в истории премии.

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