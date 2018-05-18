Самозанятым гражданам придется отчислять выплаты в ПФР и ФОМС

В России планируют обязать самозанятых граждан делать выплаты в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Такие положения содержатся в плане работы правительства по легализации работающих на себя россиян, который сформировал Минюст, пишет газета «Известия».

По данным издания, ведомство предложило поправки в закон «О занятости населения в РФ», согласно которому, самозанятые граждане — физические лица, самостоятельно на свой риск осуществляющие деятельность, направленную на систематическое получение дохода. При этом подобная работа должна совершаться в свободное время от исполнения обязанностей по трудовому договору. Также граждане не должны быть зарегистрированными в качестве ИП. Виды поддержки, которые предусмотрены для работающих, на самозанятых распространяться не будут. В правительстве подготовят особые меры поддержки для этой категории граждан.

Согласно пояснительной записке, в целях определения правовых последствий статуса самозанятых потребуется внести изменения в другие законодательные акты. В том числе в Налоговый и Трудовой кодексы. В НК обозначат специальные процедуры налогового учета и администрирования самозанятых граждан, а также порядок уплаты ими страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) и Федеральный фонд обязательного медстрахования (ФФОМС). Плюс к этому определят размер подобных выплат. Но никаких обязанностей по выплатам в Фонд социального страхования установлено не будет.

Как сообщили в Минюсте, законопроект с критериями определения самозанятых согласован с ведомствами и вскоре его направят в правительство. В Минфине отметили, что вопрос уплаты страховых взносов самозанятыми гражданами и их размера еще прорабатывается.

Подробнее читайте в материале газеты «Известия» - «Самозанятых обяжут отчислять деньги на пенсию и медицину».