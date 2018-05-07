Сегодня состоится инаугурация Владимира Путина. Сразу после торжественной церемонии правительство Дмитрия Медведева уйдет в отставку.

Инаугурация президента начнется в полдень по московскому времени. Она состоится в Большом Кремлевском дворце и станет седьмой по счету в истории России.

Владимиру Путину в 4-й раз нужно будет пройти эту процедуру.

Путин пройдет по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где и примет присягу.

Также ожидается визит Путина на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка. Затем в Благовещенском соборе Кремля состоится традиционное краткое богослужение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После инаугурации правительство уйдет в отставку и, ожидается, что уже на следующий день страна получит нового премьера.