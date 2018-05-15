Штрафы за нарушение дорожных правил пополнят дорожные фонды

В России штрафы за нарушение правил дорожного движения будут зачисляться в региональные дорожные фонды, что должно улучшить качество дорог. Соответствующий закон приняла Госдума РФ в третьем, окончательном, чтении.

Так, документ разработан Министерством транспорта РФ для определения дополнительных источников доходов дорожных фондов субъектов.

Как считает правительство РФ, эти средства позволят удвоить объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения и увеличить расходы на их содержание.

В настоящее время штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) поступают в региональные бюджеты, а главы субъектов Федерации могут самостоятельно принимать решение о зачислении штрафов в полном объеме в дорожные фонды.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, принятые нормы позволят увеличить объемы региональных дорожных фондов и будут способствовать повышению безопасности дорожного движения за счет увеличения финансирования работ по улучшению качества дорог, пишет ТАСС.