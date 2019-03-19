Текслер - президенту: Я готов возглавить Челябинскую область

Президент России Владимир Путин встретился с Алексеем Текслером, назначенным временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области.

Напомним, 19 марта 2019 года губернатор Борис Дубровский добровольно подал в отставку. Владимир Путин своим Указом назначил врио губернатора 46-летнего Алексея Текслера.

На встрече президент поинтересовался у Текслера, как он, занимая пост первого замминистра в одном из ведущих ведомств системы управления (минэнерго РФ), относится к предложению возглавить Челябинскую область.

«Я готов возглавить регион», - ответит Текслер и поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие.

Текслер отметил, что Челябинская область для него является родным регионом. Он родился в Челябинске в январе 1973 года и провел в этом городе свое детство, прожив 16 с половиной лет.

«Я там родился, вырос, – как в народе говорят «где родился, там и пригодился», - отметил врио губернатора.

Алексей Текслер рассказал, что в Челябинске у него остались друзья, родственники и он регулярно бывает в этом городе.

Владимир Путин отметил, что Челябинск – миллионный город, имеющий немало проблем, в том числе экологических. Глава государства спросил у Текслера, какие задачи в качестве приоритетных он видит на посту губернатора.

«В фокусе внимания будут национальные проекты, в том числе экология», - ответил врио губернатора.

Он подчеркнул, что намерен сосредоточиться, прежде всего, на решении экологических проблем. В приоритете будут и вопросы социально-экономического развития, рост благосостояния жителей, дороги, сельское хозяйство. Не останется без внимания нового руководителя и социальная сфера.