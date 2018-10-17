Теракт в Керченском политехническом колледже

Взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой керченского колледжа. По предварительным данным 18 человек погибли и около 50 получили ранения, большая часть из них – подростки.

Взрыв в политехническом колледже Керчи прогремел сегодня, 17 октября, примерно в час дня. Неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой. Взрыв был такой силы, что вынесло оконные рамы. Очевидцы трагедии также сообщают, что в здание колледжа ворвались люди, которые открыли стрельбу по студентам.

Изначально сообщалось, что погибли десять человек. По уточненным данным их уже 18. Еще порядка 50 получили ранения различной степени тяжести. Очевидцы трагедии также сообщают, что в здание колледжа ворвались люди, которые открыли стрельбу по студентам.

По указанию руководителя Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета на место происшествия прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Прилегающая к колледжу территория оцеплена, проведена эвакуация находившихся в здании граждан.

«Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Оперативным штабом координируется деятельность сил правопорядка и аварийно-спасательных служб по установлению причины взрыва и недопущению возможных повторных взрывов, организации комплекса административных и режимных мер. Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ, осуществляются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия», - сообщает пресс-служба НАК.

О ЧП было сразу доложено президенту России Владимиру Путину. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, версия теракта изначально рассматривалась, как основная.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт».

«В настоящее время на месте работают специалисты-взрывотехники, после завершения работы которых следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва. По указанию председателя Следственного комитета Российской Федерации уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства. Кроме того, Александр Бастрыкин направил на место происшествия криминалистов и следователей СК России, имеющих опыт расследования такого рода преступлений», - сообщили в Следственном комитете России.

Сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД. Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24», подозреваемый в совершении теракта в колледже в Керчи покончил с собой, им оказался учащийся четвертого курса этого заведения. Его тело было обнаружено на втором этаже колледжа.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже.

«Главе государства доложено о случившемся по линии разных служб. Президент поручил Минздраву России, МЧС России, спасательным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим, при необходимости обеспечить их срочную транспортировку в ведущие лечебные учреждения России в Москве и других городах. Глава государства также поручил Федеральной службе безопасности, другим ведомствам, следственным органам принять незамедлительные меры по установлению причин произошедшего»,- говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва.

«Председатель правительства Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов также выразил самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже. Об этом Глава Крыма сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.