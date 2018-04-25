В Крыму в этом году не будут взимать курортный сбор

В Крыму в 2018 году не будут взимать курортный сбор, его взимание предусматривается с первого мая 2019 года. Соответствующее решение принято на пленарном заседании республиканского парламента.

Известно, что перенос связан с неготовностью отельеров и чиновников к эксперименту.

Согласно пояснительной записке, для организации администрирования курортного сбора необходимо провести подготовительные мероприятия, в том числе сформировать реестр операторов курортного сбора, разработать и внедрить эффективную систему учета плательщиков, законодательно урегулировать ответственность операторов и плательщиков за отказ от уплаты сбора.

Напомним, эксперимент рассчитан до конца 2022 года и распространяется также на Краснодарский, Алтайский и Ставропольский край. При этом на Ставрополье утвердили самую высокую ставку - 50 рублей, в Алтайском крае - 30 рублей, в Краснодарском - 10 рублей за каждый день проживания одного туриста, пишет «Российская газета».