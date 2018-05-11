В России будут проводить проверки предприятий после сообщений СМИ

В России расширяются основания для внеплановой проверки предприятий по фактам уклонения от оформления трудового договора, ненадлежащего его оформления. Соответствующее постановление правительства РФ вступает в силу в пятницу, 11 мая.

Так, основанием для внеплановой проверки теперь могут стать обращения в инспекции по труду как со стороны граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц, органов власти и местного самоуправления, профсоюзов.

Кроме того, поводом для проверки может послужить сообщение в средствах массовой информации.

Напомним, как сообщал в конце апреля на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) замминистра труда и соцзащиты России Алексей Черкасов, в декабре прошлого года были внесены поправки в Трудовой кодекс, которые расширили перечень оснований для проведения внеплановых проверок.

Теперь эти же изменения продублированы в Положении о федеральном госнадзоре за соблюдением трудового законодательства, пишет «Российская газета».