В России обсуждается вопрос повышения НДС с 18% до 20%, что позволит покрыть часть расходов на финансирование мероприятий в рамках исполнения нового майского указа Владимира Путина. Повышение принесет бюджету 2 триллиона рублей за шесть лет, пишут федеральные СМИ.

Известно, что данный вариант является одним из наиболее вероятных, хотя и не окончательным, сообщают собеседники, пишут «Ведомости».

Кроме того, повышение пенсионного возраста, параметры которого пока не утверждены, должно дать бюджету еще 2 триллиона рублей. Также источники сообщают, что еще 1 триллион рублей из 8 триллионов рублей, которые необходимо найти для реализации майского указа, даст налоговый маневр в ТЭКе, 3 трлн руб. - это инфраструктурный фонд, который, как объявил на ПМЭФ глава Минфина Антон Силуанов, будет создан в составе бюджета за счет внутренних заимствований.

Известно, что изменение НДС до недавнего времени обсуждалось в контексте налогового маневра "22/22" (снижение страхового взноса до 22% и повышение ставки налога на добавленную стоимость до 22%).

Общаясь с журналистами в кулуарах ПМЭФ, Силуанов не дал прямого ответа на вопрос о судьбе этого предложения.

По словам первого вице-премьера - министра финансов, окончательные решения по развитию налоговой системы будут приняты в ближайшее время.

