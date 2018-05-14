В России планируют лишать свободы до 4 лет за исполнение иностранных санкций

В России предлагается лишать свободы до четырех лет за исполнение санкций иностранных государств на территории страны. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ внесены в Госдуму РФ.

Так, поправки подготовлены спикером Госдумы Вячеславом Володиным, лидерами четырех думских фракций и другими депутатами. Документ подписала также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Депутаты сообщили, что подготовят отдельный законопроект об ответственности за исполнение американских санкций в стране, еще 20 апреля.

Согласно документу, предусматривается включение в главу 20 УК статьи 284.2 «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией».

По законопроекту, наказываться будет, например, отказ российским компаниям или муниципальным учреждениям в совершении сделок из-за введенных против России санкций. В качестве наказания предусмотрен штраф до 600 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до четырех лет или принудительные работы на такой же срок, говорится в документе, пишут «Ведомости».