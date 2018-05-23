В России запустили сервис помощи автомобилистам на дороге

В России сегодня, 23 мая, запущен сервис АО «ГЛОНАСС», оператора государственной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», помощи на дороге. Так, водитель, нажав штатную кнопку SOS, может попросить подвезти бензин, заменить колесо, открыть заблокированную дверь или отремонтировать небольшую неисправность. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, в пресс-службе АО «ГЛОНАСС» уточнили, что водителю достаточно нажать на кнопку SOS на устройстве «ЭРА-ГЛОНАСС» — и уже через несколько секунд оператор примет вызов, уточнит информацию о происшествии и передаст ее сервис-провайдеру для оказания оперативной помощи.

Партнерами АО «ГЛОНАСС» стали компании, которые предоставляют значительный спектр услуг для автомобилистов на всей территории РФ. Перед тем как помочь, сотрудники этих фирм выясняют обстоятельства поломки или происшествия. По результатам такого общения устанавливается и согласовывается с клиентом стоимость услуги.

По словам исполняющего обязанности гендиректора АО «ГЛОНАСС» Аркадия Заикина, новый сервис позволяет максимально быстро решить проблему и продолжить движение. Услуга «Помощь на дороге» доступна для всех автовладельцев, у которых автомобили оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС», независимо от тоннажа, марки и модели транспортного средства. Это могут быть не только легковые автомобили, но и автобусы или грузовики.

Подробнее читайте в материале газеты «Известия» - «ЭРА-ГЛОНАСС» найдет и поможет».