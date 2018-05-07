Владимир Путин предложил кандидатуру Медведева на пост председателя правительства

Правительство Российской Федерации, отработавшее шесть лет, сложило полномочия в связи со вступлением в должность президента Владимира Путина. Согласно статье 35 Конституции РФ, правительство РФ слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом страны.

Сегодня, 7 мая, в день инаугурации президента премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сложении правительством России полномочий. Своих постов лишились Дмитрий Медведев (он возглавлял правительство с 8 мая 2012 года до настоящего момента), девять его заместителей и 22 министра. До формирования нового состава действующие члены кабинета министров продолжат исполнять свои обязанности в ранге «и.о.».

Нового председателя правительства, согласно Конституции, президент назначает с согласия Государственной Думы. Как сообщается на сайте Кремля, сегодня Владимир Путин предложил Государственной думе рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства.

После внесения кандидатуры председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с руководителями всех парламентских фракций. «Участники встречи обсудили процедуру рассмотрения вопроса дачи согласия президенту России на назначение председателя Правительства в рамках ближайшего пленарного заседания палаты – 8 мая», - сообщается на сайте Госдумы. Перед пленарным заседанием пройдут консультации парламентских фракций с кандидатом на должность председателя правительства.