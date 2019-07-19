Присылайте свои новости

Военные ЦВО приступили к очистке нового района города Тулуна
Федерация
Сегодня, 20:32

Военнослужащие Центрального военного округа приступили к расчистке от завалов (разрушенных) жилых домов, хозяйственных построек в новом районе ЧС города Тулуна, сообщает пресс-служба ЦВО.

Группировка Минобороны приступила к очистке нового района, который находился в зоне потопления. Его площадь составляет более 40 гектар, кроме того, необходимо разобрать 30 домов - из них 15 домов признанных аварийными, 15 домов, перенесенных паводком и 13 аварийных построек. 

Ранее сообщалось, что задействованная в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области группировка Минобороны, Росгвардии и МЧС останется в регионе до особого распоряжения.

Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка.

Военные оказывают помощь пострадавшему населению: очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и раздают местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от мусора, проводят дезинфекцию социально-значимых объектов, проводят вакцинацию местного населения.

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