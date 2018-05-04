Яндекс выпустил первый навигатор с голосовым помощником Алисой. Она построит маршрут, найдёт ближайшую заправку и поможет с поиском парковки.

В Яндекс.Навигаторе появился голосовой помощник Алиса. Теперь водителям будет проще решать задачи, не отвлекаясь от дороги. Алиса построит маршрут, найдёт ближайшую заправку и поможет с поиском парковки. Кроме того, она может ответить на возникший в пути вопрос или развлечь игрой. Подсказывать дорогу Алиса тоже умеет — если выбрать её из числа других дикторов.

«С появлением Алисы система голосового управления навигатором полностью обновилась. Раньше Навигатор понимал только ограниченное количество заложенных в него команд — например «ДТП в левом ряду» или «Оставь разговорчик «Дорогу перекрыли». С Алисой можно беседовать, как с обычным человеком. Голосовой помощник переспросит адрес, если не поймёт его или не расслышит. А в ответ на просьбу оставить на карте сообщение уточнит, что именно нужно рассказать другим водителям», - сообщили в пресс-службе Яндекса.

Вместе с Алисой в навигаторе появились новые функции. Например, у помощника можно спросить, надолго ли пробка. Алгоритм проанализирует движение машин на проблемном участке и составит прогноз — а Алиса его озвучит. Она умеет отвечать на вопросы, которые часто возникают у водителей, например, «44 — это какой регион?» или «Какой штраф за грязные номера?».

Алиса не только помогает решать задачи — она может и развлечь водителя, когда он стоит в пробке или кого-то ждёт. Голосовой помощник поёт, предсказывает будущее и знает много игр. Например, с ней можно составлять короткие слова из длинных или играть в города.

Скачать версию Навигатора с Алисой можно в Google Play и App Store. Голосовой помощник может заработать не сразу после установки или обновления приложения, но постепенно станет доступен всем пользователям. Чтобы Алиса стала диктором, нужно выбрать её в соответствующем пункте настроек или просто сказать ей: «Включи свой голос».