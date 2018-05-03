Завысил цены на лекарство – плати штраф

В России вводятся штрафы для аптекарей и производителей лекарств, завышающих цены на жизненно важные препараты. Так, Минздрав предлагает штрафовать должностных лиц на 50 тысяч рублей, а юридических — на сумму излишне полученной выручки в двойном размере, пишет газета «Известия».

По данным издания, Минздрав предлагает ввести штрафы за завышение цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Известно, что проект федерального закона уже подготовлен, сейчас он на стадии внутриведомственного согласования и готовится к отправке в правительство.

Так, ожидается, что штрафы для должностных лиц составят от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов по завышенным ценам.

Проект закона подготовлен по поручению правительства. В Минздраве рассчитывают, что он вступит в силу с первого декабря 2018 года.

Список ЖНВЛП, согласно федеральному закону «Об обращении лекарственных средств», формирует Минздрав. На них, согласно тому же документу, государство устанавливает предельные отпускные цены. В перечень ЖНВЛП на 2018 год входит более 700 лекарств — от аскорбиновой кислоты и парацетамола до новейших противоопухолевых препаратов.

Подробнее читайте в материале газеты «Известия» - «Цены на жизненно важные лекарства удержат новыми штрафами».