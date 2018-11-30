Анатолий Картаев: благодаря поддержке «Трактора» ветераны хоккея «помолодели» на 20 лет

В какой физической форме сейчас находятся ветераны челябинского «Трактора»? Каково это, сидеть на трибуне, когда ноги сами рвутся на лед, и что думают ветераны «Трактора» о выступлении «черно-белых в этом сезоне? Как участвуют в жизни клуба, и как команда поддерживает тех, кто всю свою жизнь отдал хоккею? Об этом и многом другом - в эксклюзивном интервью агентства «Урал-пресс-информ» с бронзовым призером чемпионата СССР 1976/1977, мастером спорта Советского Союза и заслуженным тренером Казахстана Анатолием Картаевым.

- Анатолий Зиновьевич, добрый вечер. Ветеранское хоккейное движение бывших хоккеистов челябинского «Трактора» существует уже около 22 лет. Бывшие игроки «Трактора» находятся в отличной физической форме, по-прежнему в строю и частенько играют. А с чего все начиналось?

- Когда я закончил карьеру в хоккее и вернулся в Челябинск, то понял, что не только мне, но и многим другим ребятам, которые раньше играли в хоккей и выступали за челябинский «Трактор», заняться особо нечем. Профессии другой нет. Мы всю жизнь посвятили хоккею. И тогда мы с Юрием Шумаковым (прим.ред: бронзовый призер чемпионата СССР 1976/1977 в составе «Трактора»​) решили собрать ребят и создать команду ветеранов. Подобрали игроков, которые уже закончили карьеру и начали тренироваться. Так и появилась первая команда ветеранов «Трактора». Мы стали ездить по городам на различные соревнования, участвовали в разных турнирах. Но тогда никакой связи с челябинским клубом у нас не было. Мы были сами по себе. Просто продолжали играть в хоккей.

- Когда появилось взаимодействие с командой «Трактор»?

- Последние несколько лет нас стали активно привлекать к жизни команды. Это, конечно, сделало нашу жизнь намного интересней. Раньше ветераны практически не ходили на матчи «Трактора». Покупать билеты бывшим хоккеистам – это неуважение не только к себе, но и к хоккею. Сейчас ребята, которые играли за клуб в разные годы, получают от клуба абонементы на весь сезон команды, у каждого теперь есть свое место на трибунах. Это очень здОрово!

- А как ваша соревновательная жизнь – продолжается? Все же возраст приближается к очень уважаемому.

- Команда наша ветеранская стала пополняться новыми игроками, стали подтягиваться те, кто сначала побаивался. Раньше говорили: зачем, я уже закончил играть в хоккей? Но потом они почувствовали, что ветеранское движение у нас очень хорошее и мощное. Мы стали ездить на турниры в Москву, на всесоюзные турниры. К команде стали подтягиваться чемпионы мира. К примеру, Валера Карпов, который, к сожалению, уже не с нами. Многие бывшие «трактористы» снова вернулись на лед. Игра - это продолжение нашего большого спортивного праздника. Если у нас раньше на чемпионатах это была работа, то сейчас мы стали играть, радуясь сегодняшней жизни. Играть в хоккей для нас – это приятно… Четыре раза мы ездили на Кубок Канады, трижды были победителями и в последний раз заняли второе место. Но без поддержки «Трактора», в том числе и финансовой, такое было бы невозможно.

- Помимо соревновательных ветеранских выездов, выбираетесь в другие клубы с «Трактором»?

- Да, я езжу с командой на выездные матчи. Клуб часто берет меня с собой. Такого, кстати, нет ни в одном клубе КХЛ. Мы приятно быть рядом с командой. Я как- то высказался, что лет на 20 помолодел, из-за того, что постоянно рядом с «Трактором» нахожусь. Конечно, нам, ветеранам, хотелось бы приносить еще больше пользы в плане подсказки игрокам. Мы на матче смотрим не как болельщики, а как специалисты. Мы все видим: и как хоккеист пас отдает, как бросает, какое катание у него, как видит площадку.

- Чем еще насыщена жизнь ветеранов челябинского хоккея?

- Знаете, мы постоянно участвуем в очень разнообразных мероприятиях. Нашу хоккейную команду приглашает в города и районы области – сыграть с местными ветеранскими клубами. Очень много где и с самим «Трактором» участвуем. До сих пор в памяти торжественный приём для ветеранов, приуроченный к праздничной дате – 70-летию со дня основания команды. На вечере присутствовали более ста ветеранов «Трактора» из Москвы, Иркутска, Ярославля, Сочи и других регионов России. Все они были частью команды, частью истории каждого из семи десятилетий. Здесь же присутствовали жёны уже ушедших из жизни тренеров и игроков, в том числе Нина Григорьевна Белоусова. А какой прекрасный документальный фильм сняли о бронзе 1977 года! Там все на воспоминаниях наших ветеранских строится. Да и парад ветеранов на льду вместе с «Трактором» - это потрясающие воспоминания!

- Да, все это видели, прямо мурашки от волнения. Болельщики стоя приветствовали всех.

- Мы просто обрели второе дыхание. Это настолько мощно и классно! Связь с «Трактором» великолепная. Чувствуется уважение к нам со стороны команды и клуба, ощущение помощи и поддержки. Конечно, руководство «Трактора» по необходимости помогает финансово, организуетт встречи постоянно. Одним словом, всегда в обойме с командой. Спасибо всем, кто это для нас делает.

- Как отмечаете юбилеи ветеранов?

- Конечно, мы проводим юбилейные матчи. Если игроку, к примеру, исполняется 60 лет, 70 или 75лет, мы собираем всех друзей. Участвуют в матчах и родственники, и коллеги. И все играют в хоккей! Тут без «Трактор» тоже не обходится. К нам всегда приходит талисман – Медведь, девушки из группы поддержки, ведущие.

- Общаетесь с ветеранами в других клубах КХЛ?

- Мы со многими поддерживаем отношения, ведь и наши челябинцы-«трактористы» разъехались по всем городам России. Но замечу, что такого отношения к ветеранам нет ни в одном клубе. Где-то бывает, что дают бывшим хоккеистам билеты на отдельные матчи. Таких мероприятий, как в «Тракторе», не проводят нигде. И нам завидуют. ведь везде участвуем. Сейчас, кстати, прорабатывается вопрос о выделении стипендий тем игрокам, которые участвовали в чемпионатах СССР и России и завоевывали медали. Правда, она будет платиться не всем. Вот исполнится 60 лет, наступит пенсионный возраст и будет бывшему игроку «Трактора» выплачиваться стипендия. Примерно это будет сумма порядка трех или четырех тысяч.

- А ветераны «Трактору» готовы помочь команде?

- Есть желание создать группу из ветеранов-консультантов в помощь менеджерам команды. Например, присмотреть за игроками. Можем сделать всю раскладку по игрокам «от коньков до мышления», сказать свое мнение, подходит игрок команде или нет, а остальное дело руководства прислушаться к нам или нет. Хочется, чтобы команда была лучшей, всегда в плей-офф играла. Вы посмотрите, какая у нас школа хоккейная хорошая - есть из кого выбирать! Нужно вести талантливых ребят по «хоккейной» линии, работать с ними, ведь часто спрашивают, а почему в «Тракторе» такого или такого игрока нет? Порой обидно бывает, что хоккеисты наши в самых простых моментах начинают теряться, а подсказать некому, все на игре отражается. Так что, если нас попросят, никогда не откажем. Все что сможем и что нужно - сделаем.

- То есть лежать на диване ветераны «Трактора» не собираются?

- Нет, на диване лежать неохота (улыбается). У ветеранов тренировки на льду два раза в неделю. Игры идут. Мы 22 турнира уже провели, 20 раз становились чемпионами области. Ветераны на тренировки ходят как на работу. Никто не пропускает.

- Несколько лет назад «Трактор» начал традицию подъема стягов ветеранов клуба под своды арены. Много было споров вокруг кандидатов – кого и за какие достижения. Теперь все прояснилось, и стяги поднимаются очень торжественно, в присутствии виновника церемонии… Насколько такая традиция важна для вас?

- Что касается поднятия маек, то, да, здесь определенные критерии. Под одну гребенку всех не гребут. Учитывается количество сыгранных за «Трактор» матчей и количество заброшенных шайб. Когда твоя маечка, твой игровой номер под куполом ледовой арены висит, то ощущения просто колоссальные! Ощутил это на себе. Церемония проходит при огромном количестве болельщиков. Поддержка сумасшедшая! Арена «Трактор» вмешает 7500 болельщиков. Когда мы играли, у нас такого не было. Матчи проходили в «Юности», которая рассчитана всего на 3500 зрителей… Стяг поднимается - ты ощущаешь себя счастливым человеком… Спасибо, за то, что не забыли нас.