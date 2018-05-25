Что будет с ценами?

Низкая инфляция пока не избавила россиян от ожидания нового роста цен. Об этом говорят данные ВЦИОМ.

Последний опрос показывает – 33% россиян сейчас оценивают инфляцию как «очень высокую», 42% – «умеренную», 18% – «незначительную». При этом инфляция в России в настоящее время находится на историческом минимуме – 2,4%.

Опасения относительно того, что цены на основные товары и услуги будут расти, сохраняются. Серьезного роста цен ожидают 23% граждан, незначительного – 59%. Прогнозы на снижение дают лишь 2% опрошенных, еще 13% полагают, что не будет ни инфляции, ни дефляции

Развеять сомнения по поводу влияния инфляции на жизнь россиян агентству «Урал-пресс-информ» помог исполняющий обязанности управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Олег Молев.

- Олег Валентинович, наша страна, а вместе с ней и Челябинская область, сейчас живет при рекордно низкой инфляции. Сколько составил уровень инфляции по итогам 2017 года и за I квартал нынешнего года?

- Да, действительно, уровень инфляции в стране находится на исторически низком уровне. К примеру, в 2015 году инфляция в России составляла максимальные с 2008 года 12,9%, в 2016 году - уже 5,4%. В течение 2017 года в России инфляция постепенно снижалась, и в первом квартале 2018 года она опустилась до 2,4%.

В Челябинской области по итогам прошлого года инфляция была несколько ниже, чем в стране в целом – 2,3% против 2,5%. Однако в первом квартале текущего года она незначительно ускорилась и сравнялась с общероссийским показателем 2,4%. Это вызвано более быстрым, чем в целом по стране, ростом потребительских цен на услуги: в Челябинской области в марте они подорожали на 5,5%, в РФ – на 3,9%.

Кроме того, основные причины ускорения темпов инфляции связаны с увеличением цен на моторное топливо, ростом регулируемых тарифов и постепенным восстановлением потребительского спроса за счет повышения реальных доходов населения. При этом годовая инфляция, как в России, так и в Челябинской области, остается низкой и прогнозируется в интервале 3-4% в 2018 году и будет находиться вблизи 4% в 2019 году. Цель по инфляции вблизи 4% устанавливают центральные банки многих развивающихся стран.

- Каковы причины низкой инфляции и, в связи с этим, есть ли повод для переживаний у южноуральцев?

- Инфляция в России сейчас находится ниже прогнозного уровня в основном под воздействием временных факторов. Среди них: хороший урожай прошлого года, низкие цены на продовольствие на мировых рынках, к которым подстроились и внутренние цены. Кроме того, в прошлом и текущем годах сохранялись достаточно высокие мировые цены на нефть, что для нас означало более крепкий рубль и более дешевый импорт. Поэтому низкая инфляция не несет в себе опасности, которая может выразиться в дефляции.

Также отмечу, что, поддерживая низкую инфляцию, Банк России создает условия для стабильного развития. Дело в том, что в условиях низкой инфляции легче планировать будущее, можно откладывать деньги на достижение финансовой цели, брать долгосрочные кредиты, инвестировать в проекты. Все это способствует повышению уверенности в завтрашнем дне, росту благосостояния населения. Кроме того, бюджетам разных уровней нет необходимости закладывать дополнительные ресурсы на индексацию социальных расходов с учетом инфляции. Соответственно, эти средства могут быть направлены на развитие экономики.

- Какие товары и услуги с начала года в регионе подорожали? За счет чего?

- Как уже было сказано, в области в текущем году наиболее существенно подорожали услуги. Основное проинфляционное влияние оказывало изменение стоимости регулируемых тарифов: проезда в общественном транспорте, услуг ЖКХ и образовательных услуг. По нашим оценкам, данные факторы в основном имеют временный характер и будут полностью исчерпаны на среднесрочном горизонте. При этом стоимость устанавливаемых в основном на рыночных условиях медицинских и ветеринарных услуг, посещения кинотеатров, билетов на самолет и поезд в Челябинской области в течение года практически не менялась.

В группе непродовольственных товаров наибольший вклад в инфляцию вносили цены на моторное топливо: в марте текущего года стоимость данной категории товаров была почти на 7% выше, чем в предыдущем, но оставалась на более низком уровне, чем в соседних регионах. Повышение цен на моторное топливо транслировалось через логистические издержки в увеличение стоимости товаров, не производящихся в области. В частности, подорожали отдельные виды тканей, одежды.

- Можете ли перечислить основные причины замедления роста цен?

- Дезинфляционное влияние в Челябинской области оказали цены на мясо и овощи, что связано с высоким уровнем самообеспеченности региона этими продуктами. Также подешевели макаронные, крупяные изделия, кисломолочные продукты и сахар. Снизились цены на игрушки, бытовую технику, многие виды лекарств.

- Может ли Центральный банк повлиять на уровень инфляции? Каким образом?

- Центральный банк влияет на инфляцию через процентные ставки. Например, повышая ключевую ставку, изменения которой отражаются на банковских ставках для населения и бизнеса, Банк России повышает стимулы к сбережениям и несколько снижает привлекательность кредита. Таким образом, сдерживается ускорение потребительского спроса, что в конечном итоге приводит к снижению уровня инфляции.

Когда сдерживать инфляцию уже не нужно, Банк России может снижать ключевую ставку, делая кредиты более доступными и стимулируя потребительский спрос. Однако в условиях полной загруженности производственных мощностей и занятости это может вызвать чрезмерный рост инфляции. Поэтому Банк России изменяет ключевую ставку обдуманно, плавно, постоянно анализируя большой спектр показателей и факторов.

- Сколько раз Банк России снижал уровень ключевой ставки в прошлом году, сколько в этом году? Какие условия позволяют Центральному банку снижать ее уровень?

- В 2017 году Банк России уменьшал ключевую ставку 6 раз, в совокупности на 2,25 п.п. В этом году решения о снижении ключевой ставки принимались дважды: 9 февраля – на 25 б.п. до 7,50% и 23 марта – на 25 б.п., до 7,25%.

27 апреля Совет директоров принял решение сохранить ставку на уровне 7,25% годовых. Банк России исходил из того, что инфляция остается на низком уровне под влиянием умеренного восстановления внутреннего спроса, однако произошедшее в апреле ослабление рубля приведет к более быстрому приближению инфляции к 4%, но не создаст рисков превышения этого уровня в отсутствие существенного изменения внешних условий.

- Можно ли говорить о снижении ставки в этом году?

- Мы предполагаем, что денежно-кредитная политика в текущем году завершит переход от умеренно-жесткой к нейтральной. По нашим оценкам, нейтральная ставка находится в диапазоне 6-7%, при этом ближе к его верхней границе. Нейтральным называется такой уровень, при котором ключевая ставка Банка России не оказывает влияния ни на ускорение, ни на замедление инфляции. В дальнейшем, принимая решение о снижении ключевой ставки, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и развития экономики относительно прогноза. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 июня.

- Как инфляция влияет на уровень процентной ставки по вкладам, кредитам и на сбережения населения?

- Наряду с изменением ключевой ставки, на уровень ставок по кредитам и депозитам вли­яют инфляция и инфляционные ожидания. В частности, текущая инфляция и инфляци­онные ожидания населения ограничивают уровень депозитных ставок снизу. Так, если ставки по депозитам опускаются ниже инфляции, привлекательность депозитных опе­раций для вкладчиков снижается, и дальнейшее снижение депозитных ставок становит­ся неоправданным для банков.

В Челябинской области, как и по всей стране, в 2017 и в текущем году происходило смягчение ценовых условий кредитования. Особенно это заметно в отношении юридических лиц: средневзвешенная процентная ставка по кредитам для предприятий реального сектора экономики за 2017 год снизилась на 2,7 п.п. до 10%, в текущем году до 8,6%; по кредитам малому бизнесу: в прошлом году – почти на 2 п.п. до 12,2%, в 2018 году – до 10,8%. Что касается населения, то в 2016 году кредиты физическим лицам банки давали в среднем под 15%, в 2017 году уже под 12%. При этом, конечно, дешевели и вклады. Средневзвешенная ставка по вкладам для физических лиц в Челябинской области сейчас составляет 5,10%.