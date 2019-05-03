Петерис Скудра: во главе клуба «Трактора» стоят челябинцы, которым небезразличен хоккей

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра рассказал, как поменялись его взгляды на хоккей за время годового простоя, а также поведал, как он собирается стать своим для челябинских болельщиков. Материал предоставлен пресс-службой ХК «Трактор».

- Петерис, а ведь «Трактор», скорее всего, не первый клуб с кем вы вели переговоры?

- Было до этого два варианта, в которых был близок к подписанию. Но не получилось расставить все точки над i. С «Витязем» я контракт не подписывал, если вы об этом хотите меня спросить. Как говорится, все, что не делается, делается к лучшему. Считаю, что «Трактор» для меня — оптимальный вариант.

- Почему?

- Во-первых, во главе клуба стоят челябинцы, которым небезразличен хоккей. Видно, что люди реально переживают за результат. В «Торпедо» несколько лет работал бок о бок с Валерием Шанцевым. Чувствовал тогда полную поддержку. Что в Нижнем Новгороде при нем, что сейчас в Челябинске видно, что руководство заинтересовано в развитии клуба. Оно живет проблемами и успехами команды. Без активной поддержи руководителей региона клуб не может двигаться вперед. По опыту работы в Нижнем Новгороде понял, что для меня позиция руководителей клуба — одна из основных вещей.

- Есть ли задачи на сезон?

- Есть глобальная задача — вернуть опытных челябинских воспитанников в родной клуб. Многие ребята, которые прошли школу «Трактора», сейчас находятся на хорошем счету и могут без раскачки давать нужный результат. Плюс подрастает интересная молодежь. Хотим дать понять ребятам, что мы следим за ними. Каждый получит летнюю программу подготовки. Они должны составлять серьезную конкуренцию старшим партнерам. Молодежь — мотор организации. Поэтому мы дорожим ими и постараемся по-максимуму привлекать парней к основе. В общем, есть желание построить команду вокруг челябинских игроков. Понятно, что вернуть из других клубов всех воспитанников будет сложно, но приложим к этому все усилия.

- Это хорошо, а есть задача на сезон?

- Я не люблю долго раскачиваться и говорить, что мне нужно больше времени, чтобы выстроить игру команды. Результата нужно будет добиваться здесь и сейчас. Челябинск — хоккейный город, в котором болельщикам нужны победы с первых же игр. Так что ставим самые высокие задачи. Главное, чтобы команда прогрессировала.

- Второй раунд плей-офф — задача минимум?

- Берите выше. Неправильно изначально ставить промежуточные цели. Мы должны показывать хоккей, при котором команда потенциально может выиграть Кубок Гагарина и не думать о количестве раундов или условном попадании в плей-офф. У нас должен быть потенциал выиграть все.

- Получается «Трактор» для вас это шаг вперед?

- Возможности у челябинского клуба очень хорошие. Но в первую очередь, я сделал шаг вперед после того, как год отдыхал от работы. Смог проанализировать свою деятельность без давления на результат. В начале прошлого года еще не до конца осознавал, какие ошибки были мною допущены в «Торпедо». А они были. Сейчас же понимаю, что многие вещи, которые использовал в прежней системе, в современных реалиях не работают. Так что «Трактор» будет играть не так как «Торпедо». Надеюсь, что я стану более разнообразным тренером в плане тактики, и это поможет добиться высоких результатов.

- Но в Челябинске настолько искушенный болельщик, что он будет требовать от вас хоккея времен Валерия Белоусова. Готовы изменить систему настолько кардинально?

- Если говорить об игре без шайбы, то, наверное, мы будем играть примерно по той же схеме, как и в «Торпедо». Потому что в Нижнем Новгороде защитная игра была выстроена на высоком уровне. Что касается действий с шайбой, то это будет абсолютно другой хоккей. Мы будем стремится к белоусовскому стилю с учетом современных тенденций. Будем стараться играть в комбинационный хоккей. При атаке будет меньше статичных хоккеистов-наблюдателей. В процессе должны быть задействованы все. Против стоячих игроков легче обороняться. Поэтому будем стараться за счет движения всей пятерки ставить оборону противника в тупик.

- Для этого нужны хорошие хоккеисты. У вас они есть?

- Сейчас не то время, чтобы говорить о селекции. Понятно, что работа в этом направлении ведется, но даже не завершился апрель. Поэтому о чем-то конкретно говорить не могу. Считаю, что у нас есть неплохая вратарская линия. Есть молодые ребята. Сухачев, по нашему мнению, очень перспективный парень. Хотим усердно с ним поработать, чтобы получить результат. В остальном понятно, что требуется усиление. Но все вопросы по трансферам — к спортивному директору.

- Руководство уже заявляло, что есть интерес к Войнову и Зарипову.

- Безусловно они — очень хорошие хоккеисты. Войнова я вообще считаю одним из лучших российских защитников. Он топовый хоккеист, от которого я бы не отказался.

- Также руководство заявляло, что ищет на мостик рулевого своего челябинского парня. Но подписали вас. Сможете стать для болельщиков своим?

- Согласен, что в Челябинске есть своя хоккейная культура. Но думаю, что в любом городе, если ты добиваешься результата, а команда работает с полной самоотдачей, то болельщики тебя принимают. Они же не слепые. Будет результат, быстро стану своим и любимым. Буду работать, в том числе и для того, чтобы завоевать сердце болельщиков. Плюс я никогда не отказывался от встречи с любителями хоккея. Всегда открыт для общения. Но все нужно делать в правильное время.

- Вы говорили, что на Востоке конкуренция выше, так как на Западе есть СКА и ЦСКА. В этом плане довольны, что подписали контракт с восточным клубом?

- Не отказываюсь от своих слов. Все-таки в Восточной конференции команды более ровные. Эти моменты имеют значение в работе. На Востоке чувствую больше возможностей в кубковых противостояниях. В этом смысле с оптимизмом смотрю в будущее.