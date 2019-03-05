Портрет экс-мэра Сергея Давыдова в интерьере города Челябинска

Сегодня, 5 марта, Советский районный суд Челябинска, рассмотрев ходатайство ФСБ, прекратил уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, обвинявшегося в злоупотреблении должностными полномочиями. Бывшему высокопоставленному чиновнику назначили штраф в размере сорока тысяч рублей.

В течение месяца со дня вступления приговора в законную силу Давыдов должен оплатить штраф. В противном случае уголовное дело в отношении него будет рассматриваться заново, сообщила консультант Советского районного суда Челябинска Татьяна Печенкина.

Фактического наказания бывший мэр избежал - статью (изначально он обвинялся в крупном мошенничестве) переквалифицировали на более мягкую. Стоит включиться сроку давности – и все, следствие закончено – забудьте. Но как же так? Насколько нам известно, это дело по ЧКТС – только одна ниточка злоупотреблений экс-мэра. Вроде бы и в ГУВД области какое-то дело возбуждали по земельным махинациям, по транспорту, Горзеленстрою. Попробуйте запросить силовиков, концов не найдете.

И тогда мы в редакции решили вспомнить все, пройтись по нашим публикациям тех лет (2014-15 гг.) и напомнить нашим читателям про роль этой личности в истории города. Есть ведь еще другой суд – человеческий, который судит по совести.

Манипуляции с автовокзалами

В 2011 году в Челябинске сложилась беспрецедентная ситуация – был ликвидирован автовокзал «Южный», находившийся рядом с железнодорожным вокзалом в торговом комплексе «Синегорье». Сделано это было путем рейдерского захвата, осуществленного властями города при поддержке тогдашнего губернатора Михаила Юревича.

ООО «Южный» являлось частным предприятием, прибыльным. У него были договоры со 110-тью перевозчиками, ежедневно автовокзал обслуживал 500 рейсов, имел 9-10 тысяч пассажиров каждый день. Власти положили глаз на этот бизнес. Не слушали никаких доводов – против был не только миллионный Челябинск, но и вся область. Автовокзал «Северный» перевели во дворец спорта «Юность», а маршруты с автовокзала «Южный» перераспределили между «Юностью и диспетчерским пунктом у областной больницы.

Против такого соседства возражали родители маленьких спортсменов, которые занимались здесь в спортивных секциях, и, конечно же, пассажиры. Для последних были созданы колоссальные неудобства. Особенно для тех, транзитных, кто, приехав на железнодорожный вокзал, должен был уезжать в свой пункт назначения с «Юности», ведь до дворца спорта от железнодорожного вокзала можно добраться только на такси либо ехать до оперного театра на трамвае и две остановки идти пешком с чемоданами и баулами. Это, кстати, тоже результат неудачного дорожно-транспортного решения: расширяя дорогу в одном месте, в другом ее оставили узкой - и трамвай не вписался в поворот. При этом пострадали несколько трамвайных маршрутов и, естественно, пассажиры.

На улице в итоге оказался и весь коллектив частного автовокзала – 136 человек…

Сергей Давыдов был в этой истории тем человеком, чьими руками совершались манипуляции с автовокзалами. Ради чего? Или лучше спросить, ради кого? Передел бизнеса совершился в интересах узкого круга лиц и, пожалуйста, спустя два года городские власти вернули автовокзал в «Синегорье», цинично заявляя, что сделали это по просьбе горожан. Но когда два года назад те же горожане активно протестовали – свыше полутора тысяч откликов собрали тогда СМИ, писавшие о «вокзальном переделе», их никто не услышал – ни депутаты, ни прокуратура, ни тем более городские власти.

Что интересно, городские власти, переведя автовокзал на новые квартиры – во дворец спорта «Юность» и в диспетчерский пункт возле областной больницы – сразу продали эти помещения дружеским фирмам бизнесмена Карелина, чтобы тут же их арендовать у них по повышенной арендной ставке.

Как рассказала 5 ноября 2012 года об этой истории у себя на сайте журналист Ирина Гундарева, диспетчерский пункт выкупил в декабре 2011 года Александр Карелин, считающийся неофициальным куратором пассажирского транспорта в команде Давыдова. Цокольное помещение дворца спорта «Юность» муниципалитет продал некоему ООО «АлексА», директором и учредителем которого являлся Владимир Рыжков (человек Карелина). Оба помещения были сданы ими в аренду муниципальному унитарному предприятию «Служба организации движения» за два миллиона рублей в месяц.

Разве стоит после этого удивляться, что в бюджете денег не хватает на городские нужды? И в тот момент не хватало. И тогда наши находчивые бизнесмены обратились в Арбитражный суд с иском о взыскании трех миллионов 865 тысяч и двух миллионов 984 тысяч рублей соответственно с МУП «Служба организации движения». Дело закончилось мировым соглашением, предполагавшим, что бюджет рассчитается с предпринимателями.

Согласитесь, что вот для этого и затевались манипуляции с переносом автовокзалов. Тут правоохранителям рыть бы да рыть, много интересного бы узнали. Под шумок приближенные бизнесмены едва не завладели через Арбитражный суд и муниципальными землями, относящимися к инфраструктуре автовокзалов, да огласка в СМИ помешала – отказал им в выкупе этих земель Арбитражный суд.

По большому счету вопрос с автовокзалами в Челябинске не решен и сейчас. Стыдно должно быть миллионному городу держать автовокзал во Дворце спорта, предназначенном для спортсменов. Ну как так может быть, чтобы до автовокзала общественный транспорт не ходил?! Пассажиры по-прежнему тащат на себе чемоданы две остановки кряду, а таксисты за доставку к железнодорожному вокзалу дерут втридорога. Эпитетов с негативным оттенком тут, думается, могли бы добавить и архитекторы – их ведь тоже никто не спросил, как перепрофилирование Дворца спорта скажется на архитектурном облике города.

Следующая главка – перепечатка из блога известного челябинского политолога Александра Подопригоры за 30 апреля 2014 года о сути манипуляций с автовокзалами и роли в этом деле сити-менеджера Сергея Давыдова.

«Закрывающиеся» города

До 2011 года сложившаяся сеть междугородных маршрутов и инфраструктуры в основном отвечала потребностям населения области в межмуниципальных перевозках. Перевозчиков было около сотни, а в Челябинске действовало два автовокзала, а также несколько десятков автовокзалов, автостанций и билетных касс в городах и районах области. Перевозчики могли выбирать поставщика услуг вокзалов, то есть существовала реальная конкуренция.

В 2011 году начался жесткий передел рынка междугородных перевозок при помощи административного ресурса местной власти.

На муниципальной собственности МУП «Челябгортранс» были основаны и начали работать подконтрольные главе администрации Челябинска Сергею Давыдову и его другу – предпринимателю Александру Карелину «Третий», «Четвёртый» и «Пятый» автобусные парки (все – частные фирмы, ООО). При поддержке администрации Челябинска к уже имеющимся междугородным автобусам добавились лизинговые. Минстрой области начал проведение конкурсов на обслуживание маршрутов по правилам, которые позволяют объявить победителем того перевозчика, в котором заинтересованы Управление транспорта и городская власть.

Одновременно со стороны муниципальной власти начались «наезды» на автовокзал «Южный» с целью «выдавливания» его с рынка услуг автовокзалов Челябинска. С санкции сити-менеджера Давыдова при одобрении экс-губернатора Юревича вопреки требованиям жителей города и здравому смыслу состоялся рейдерский захват, отъем бизнеса.

Вокзалами Челябинска стали владеть сначала МУП, а затем ООО с одинаковыми названиями – «Служба организации движения» (СОД). ООО «СОД» – по одним данным – три, по другим – пять одноименных предприятий. Различаются они только по ИНН. Руководителями МУПов «Челябгортранс» и «СОД» были назначены подконтрольные Карелину Э.Маховский, В. Муленков, С. Новичихин.

Минстрой Челябинской области, продолжая в 2012-13 годах проведение конкурсов, завершил передел рынка. Умело «жонглируя» при составлении лотов, управление транспорта определило победителем в конкурсах на самые прибыльные маршруты предприятия, контролируемые через С. Новичихина предпринимателем А. Карелиным – ООО «Третий», «Четвёртый» и «Пятый» автобусные парки, а также компанию «МегаАвто», контролируемую через управляющего В.Планкова депутатом Госдумы Валерием Гартунгом. Менее выгодные и просто убыточные маршруты достались предприятиям из городов и районов области.

Сегодня в областном центре четыре действующих вокзала: Д/с «Юность», Областная больница, ТК «Синегорье» и «Северные ворота». Первые три – под контролем коммерсанта Карелина. В первых двух вокзалах - д/с «Юность» и «Областная больница»- собственником является непосредственно А. Карелин и юридические лица, в которых он же является учредителем.

МУП «Служба организации движения» сегодня является монополистом в сети автовокзалов области, а в Челябинске она – 100-процентный монополист вместе с учреждёнными им же ООО «Служба организации движения».

Пользуясь своим монопольным положением на рынке, МУП создаёт преференции для этих трёх ООО, арендующих муниципальные автобусы (в том числе лизинговые!) и недвижимое имущество. Договоры с перевозчиками из других городов на услуги вокзалов заключаются не с МУП «СОД», а с ООО «СОД», что способствует перекачиванию в частные карманы прибыли от функционирования транспортной инфраструктуры города. Недавнее открытие автовокзала в ТК «Синегорье» никак не изменило расстановки сил на этом рынке, но добавило проблем и вопросов.

У МУП «Челябгортранс» и у областных перевозчиков более не стало прибыли от междугородных перевозок (она «осела» в ООО «СОД», ООО «4», «5» и «6» автобусные парки и других структурах А. Карелина), прекратилась покупка нового подвижного состава. МУП «Челябгортранс» находится на грани банкротства. Более 220 млн. рублей – задолженность энергетикам, более 20 млн. – задолженность лизинговой компании за лизинг автобусов, более 56 млн. - за поставленные ООО «Синегорье-авто» автобусы. Первый долг на контроле прокуратуры, второй и третий – в арбитраже.

Отдельная тема – ситуация с общественным транспортом, с его автопарком, уничтоженными депо, кадровой чехардой.

«Дорожная революция» и реформа общественного транспорта

Эта тема одна из самых «любимых» в Челябинске и одна из самых обсуждаемых. Хоть «дорожная революция» и началась по указке экс-губернатора Юревича, «революционировали» на дорогах сотрудники упрдора горадминистрации. Итоги ремонта, реконструкции и отстройки дорог известны: огромные денежные потери из бюджета, при этом - банкротства дорожно-строительных организаций, ненужные и не к месту сделанные расширения дорог, проезжие части без тротуаров, проломы в асфальте в разных частях города, плохо врезанные колодцы, постоянно затапливаемые ливневки и многое другое.

Посмеяться сквозь слезы стоит и над реформой общественного транспорта. Специально для этого в Челябинск выписали видного башкирского деятеля Камила Маматказина, который стал начальником управления городского транспорта. Сделал он, конечно, много, но для кого? За год Маматказин провел настоящую революцию в своем управлении, правда, результаты ее оказались весьма сомнительными, что, по неофициальной версии, и послужило причиной его отставки в 2012 году. В этот же год имущество Челябгортранса начало расходиться в руки приближенных Маматказина.

Вот только несколько новшеств, введенных Маматказиным за год: перенос автовокзала «Северный» в ДС «Юность» (о чем мы как раз упоминали в начале материала), возрождение автостанции около областной больницы, замена социальных и транспортных карт. Город лишился троллейбусного депо и автобусного парка. Численность коллектива одного «ЧелябГЭТ» была сокращена более чем на 500 человек - работников «выдавливали» с предприятия, объясняя это оптимизацией и жесткой экономией. У предприятия сменилось шесть руководителей, один из них, кстати, покончил жизнь самоубийством.

Коллективное письмо работников «ЧелябГЭТ» губернатору Юревичу заставило вмешаться прокуратуру, которая отметила и другие «инновации», к примеру, внедрение в трамваях и троллейбусах системы ГЛОНАСС/GPS с устаревшим программным обеспечением, на покупке которой предприятие могло бы сэкономить до 6,8 миллиона рублей, но не сэкономило.

Помимо дороговизны установленного «Глонасса», прокурорская проверка обнаружила ненадлежащее качество установки оборудования, отсутствие пломб, многочисленные нарушения технического регламента на монтажных работах, в УМВД России по городу Челябинску было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ.

Схемы воровства сухим языком цифр в своем отчете в конце 2012 года дополняет Контрольно-счетная палата города Челябинска. Цитируем журналистку Ирину Гундареву:

«Бывшие руководители предприятия А.Терешкин и В. Храмов получили необоснованные выплаты от 86 до 25 тысяч рублей соответственно. А за бухуслуги МУП ЧелябГЭТ вообще «отвалило» некоему ООО «Марко», директор М. Мелехина, за полгода работы 2 миллиона 905 тысяч рублей. Хотя на самом предприятии сидели еще 12 бухгалтеров, и их зарплата за тот же период, что и у фирмы Мелехиной, составила почти 1 миллион 200 тысяч.

Предприятие предоставляло в аренду нежилые помещения. Вроде как по документам всего 373 квадратных метра. Фактически размеры были гораздо больше, до 25 тысяч метров сдавалось в аренду, а значит свыше 2,7 миллиона рублей осели в чьем-то кармане. На счета предприятия эти деньги не поступали. Даже расходы по уборке площадей, которые занимали арендаторы из числа коммерческих фирм, были заботливо возложены в нагрузку на ЧелябГЭТ».

Транспортная революция тех лет привела к фактически полной ликвидации городского транспорта. Южноуральские чиновники-революционеры сильно истаскали городской и областной бюджеты, оставив после себя только дыры – в казне, в дорогах и в автопарке.

История со шлагбаумом на улице Татьяничевой

Беспрецедентная история с перекрытием улицы Татьяничевой длилась практически год. В 2012 году жители города пожаловались полпреду президента в УрФО Игорю Холманских на то, что въезд на дорогу был перегорожен в интересах крупных чиновников. Как выяснилось, дорога в лесопарковой зоне Челябинска по улице Татьяничевой была закрыта в районе коттеджей Сергея Давыдова и еще нескольких видных «слуг народа». Проезд оказался заблокирован таким образом, что жители соседних улиц были вынуждены долго объезжать всю коттеджную застройку, чтобы выехать на основную магистраль. Для тех же, кто хотел попасть с улицы Худякова в район областной больницы, проезд стал и вовсе невозможен. С тех пор во время разбирательств эту улицу в СМИ окрестили «улицей Давыдова».

После обращения жителей полпред Холманских дал прокурору области Александру Войтовичу поручение разобраться с этой проблемой, тот перепоручил дело прокурору города, прокуратура подала иск к администрации города и одержала победу в Советском суде. На заседаниях городские чиновники объясняли закрытие проезда на этой улице несуществующими ремонтными работами, а также целями соблюдения безопасности своих детей, которые вынуждены ходить в школу через проезжую часть.

Что любопытно, во время судебного разбирательства выяснилось, что за то время, пока чиновники лгали своим горожанам о ремонте водовода, из-за которого якобы перекрыта улица, полностью подконтрольные мэрии депутаты гордумы приняли крайне сомнительные (ставшие предметом прокурорского иска) решения о новом зонировании территории в этом районе города, в результате чего все частные дома на улице Татьяничевой от улицы Образцова до улицы Варненской оказались на территории некой «коттеджной застройки» (то есть улица, сооруженная на городские средства, была одномоментно приватизирована друзьями мэра и им лично).

Именно после этого «улица Давыдова» была окончательно перекрыта металлическими воротами и бетонными укреплениями. Решение суда чиновники исполнять не торопились. Цинизм ситуации заключается в том, что они обнаружили в городе «группу жителей», которые якобы потребовали оставить улицу закрытой. Но почему-то интересы этой «группы» представляли юристы городской администрации, подавшие апелляцию в областной суд. Но суд все-таки защитил интересы всех горожан и в итоге украденная улица вернулась во всеобщее пользование.

Скандальные стройки

О стройках, ведущихся в городе во время управления городским хозяйством Сергея Давыдова, можно, в принципе, рассказать очень многое. Но были и особо резонансные случаи, которые вызвали волну негодования как в СМИ, так и среди горожан.

Совсем недавно утихли споры по поводу застройки Алого поля. Что только не предлагали построить в этом маленьком, тихом и уютном месте отдыха: и многоэтажный бизнес-центр, и карусели-ларьки-туалеты, и парковки, и ночные клубы – планы постоянно менялись. Все эти разработки строителей, давным-давно одобренные администрацией города, надо было только правильно «протолкнуть» - для этого они маскировались, конечно же, благими намерениями. Например, застройщик обещал облагородить заброшенный сад на Алом поле с разграффичеными и разрушившимися камнями, а взамен рядом с храмом Александра Невского построить ночной клуб с одной стороны и детский парк аттракционов – с другой. Ну и побольше парковок, чтобы уж совсем выгнать отсюда всех мирно гуляющих с колясками мамочек, да и всех остальных, кто хочет в центре города немного отдохнуть от шума и суеты. И все это – под видом благоустройства парка, которым давно никто не занимается, и все мы можем догадаться почему. План застройки Алого поля разозлил горожан, которые в середине недели, в рабочее время, все же добрались до публичных слушаний, организованных мэрией по этому вопросу, чтобы высказать свой протест. Задумка провалилась, но разработчики проекта пообещали вернуться с новым – доработанным.

Одна из таких скандальных строек – подземная стройка очередного торгового комплекса под памятником Курчатову в студенческом городке ЮУрГУ, которую развернул при одобрении мэрии уже известный нам бизнесмен Карелин. Недавно на заседании ЗСО областной депутат, ректор ЮУрГУ Александр Шестаков потребовал у депутатов провести расследование, есть ли у проекта необходимые согласования. Его предложение было принято, тем более, что недовольство этой стройкой высказывал и Борис Дубровский, еще будучи исполняющим обязанности губернатора. (Однако, как показало время, изменить ситуацию им не удалось и новый объект никак не украсил архитектурный облик города – ред.

Также челябинцев в свое время взволновала история со строительством экопарка для семейного отдыха около Изумрудного карьера. По проекту предполагалось, что это будет удобная территория для комфортного семейного отдыха горожан, экологически чистое место с благоустроенным пляжем, летней террасой, спортивной площадкой, детским городком, пунктами по предоставлению в аренду спортинвентаря и многим другим. Строить гостиничный комплекс челябинские власти разрешили ООО «Авега». Примечательно, что, по различным сведениям, данная фирма была создана при непосредственном участии сити-менеджера Сергея Давыдова. Позднее прокуратура через Арбитражный суд пыталась признать выделение земельных участков в этом районе незаконным, но редакции результаты неизвестны, как и результаты многих других дел по бизнесу Давыдова.

Украденный у народа санаторий

Кто о чем, а вшивый о бане. В сотый раз, наверное, мы хотим напомнить о том, что у населения области украли санаторий «Еловое», входящий в состав курорта «Кисегач». В 2012 году государственное унитарное предприятие «Санаторий «Еловое», находящееся в собственности области, было признано банкротом. Конкурсный управляющий Денис Быков, который, кстати, помогал банкротить санаторий-профилакторий «Союз», на месте которого фирма отца Сергея Давыдова строит гостиничный комплекс, в 2013 году продал через аукцион весь имущественный комплекс санатория. Счастливый покупатель – строительная компания «Легион-С» - тут же перепродала его компании–застройщику «ДСК-1», аффилированной - с кем бы вы думали? – с сити-менеджером Челябинска Сергеем Давыдовым через фирму-учредителя «Авега». Вот такое бы рвение, как в собственных бизнес-интересах, к работе на благо родного города! Думаете, эта компания хочет сохранить санаторий? Отнюдь. В ее планах застройка этой территории 18-этажными гостиничными зданиями, номера в которых, можно не сомневаться, через некоторое время будут распроданы как квартиры состоятельным людям. И ничего не попишешь – это бизнес.

Губернатор Борис Дубровский остановил застройку берегов озера Еловое высотками, сохранил озеро, но в целом проблема не решена. Санатория для населения области теперь уже нет, но личный бизнес Давыдова в одном из лучших корпусов бывшего санатория работает: там, видимо, отдыхают друзья, семья и избранные. Что было народное, стало мое. Правда, неплохой тезис? Человек у власти преднамеренно обанкротил учреждение здравоохранения в своих личных интересах и это ему благополучно сошло с рук. Понятно, что он действовал не один, а под прикрытием некоторых известных фамилий, но ведь у нас в стране вроде бы все перед законом равны? Вот ведь парадокс: этот же человек когда-то, будучи прокурором города, с азартным блеском в глазах занимался теми, кто распродавал имущество ЧТЗ. Как в анекдоте: что война с лошадью сделала…

Не поверите – если описывать подробно то, что творили с городом эти люди у власти – партнеры Юревич с Давыдовым – история по объему, наверное, могла бы поспорить с «Войной и миром» Льва Толстого. Нет сферы, коей не коснулись их бизнес-интересы, - похоронный, страховой бизнес, школьное питание, зеленая, транспортная, дорожная революции…

В России живем. Видимо, чем больше люди воруют, тем снисходительнее к ним закон. Такой вот печальный парадокс.

Кира Дюрягина, Ирина Гундарева, Александр Подопригора, Ирина Поволоцкая