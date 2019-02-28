В Челябинске вышла книга, авторы которой анализируют причины аварий в зданиях

В Челябинске вышла книга «Аварии зданий и сооружений». В ней представлен анализ причин целого ряда строительных аварий в разных регионах страны, в том числе и из-за взрыва бытового газа.

Авторы книги – доктор технических наук, эксперт в области промышленной безопасности и строительно-технической экспертизы Альберт Байбурин и директор департамента Союза строительных компаний Урала и Сибири Игорь Стоякин.

Когда версталась эта книга, в Магнитогорске случалась трагедия. В ночь на 31 декабря 2018 года обрушился жилой подъезд в многоэтажном доме, под завалами погибло 39 человек. Основной причиной обрушения считается взрыв бытового газа.

Так в этом издании появилась «Глава, которой могло не быть». Она - о трагедии в Магнитогорске с точки зрения экспертов в строительной безопасности.

По официальной версии обрушение произошло вследствие взрыва бытового газа. По свидетельствам очевидцев и тех, кто успел спастись, между взрывом и началом обрушения прошло некоторое время, поэтому часть людей смогла выбраться самостоятельно.

Книга рассчитана для специалистов. До широкой аудитории она дойдет вряд ли. Поэтому решил с помощью этой книги сделать интервью с ее авторами.

«Взрывы бытового газа с разрушением жилых домов становятся, к сожалению, «обыденным явлением» в России. Но трагедии такого масштаба, как в Магнитогорске, еще не было», - пишут авторы книги.

В издании приводятся сведения о наиболее крупных авариях, связанные с взрывами бытового газа в жилых домах и приведшим к тяжелым последствиям.

Февраль 2000 года. В Хабаровске в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, который скопился в большом количестве в подъезде. В результате возник сильный пожар. Погибли 13 человек. Был полностью разрушен один из пяти подъездов.

Август 2002 года. В Москве в пятиэтажном кирпичном жилом доме на улице Академика Королева произошел мощный взрыв бытового газа. Восемь жильцов погибли, семь были госпитализированы. Обрушилась часть подъезда – 11 квартир, в которых проживали 48 человек.

Март 2004 года. В результате взрыва бытового газа в подъезде жилого дома в Архангельске 16 человек погибли, 58 получили ранения.

Январь 2008 года. В Железноводске Ставропольского края в пятиэтажном многоквартирном доме произошел мощный взрыв газа, разрушивший четыре квартиры на уровне верхних этажей. Погибли 6 человек, около 20 пострадали. Причина взрыва – неосторожное обращение с газовыми приборами.

Февраль 2012 года. В Астрахани в девятиэтажном жилом доме прогремел взрыв газа. Один из подъездов дома был полностью разрушен. Погибли десять человек, пострадали 15 человек. 62 семьи остались без крова.

Декабрь 2015 года. Взрыв в доме Волгограда привел к обрушению перекрытий с первого по девятый этаж. Погибли 5 человек, 11 пострадавших госпитализировали.

Ноябрь 2017 года. В Ижевске при взрыве газа обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. В результате были полностью разрушены восемь квартир с первого по девятый этаж. Погибли семь человек, в их числе два ребенка.

Только за 2017 год было зафиксировано 32 случая взрыва бытового газа в жилых домах, из них в многоэтажных домах – 14 случаев. При этом погибли 27 человек, пострадали – более 80 человек.

- В книге вы говорите о «тренде» на увеличение количества подобных аварий и тяжести их последствий. В чем же причины сложившейся ситуации? – спрашиваю авторов

- В бытовых условиях существует две основные разновидности газоснабжения: газовые баллоны и магистральный газ (метан), поступающий по трубам. Чаще всего причинами аварий являются именно газовые баллоны, которые могут взорваться от падения или неправильного хранения и эксплуатации. Для второго варианта газоснабжения причинами являются износ газовых труб, разрыв в шланге, соединяющем газовую магистраль с плитой и неправильная эксплуатация газовых плит. Значительной проблемой остается недобросовестное, халатное исполнение органами надзора и чиновниками низшего звена своих обязанностей по регулированию вопросов газоснабжения населения на местах. Участились случаи навязывания населению услуг сторонних организаций под видом газовых служб.

- Понятно, что для уменьшения последствий аварийных взрывов внутри газифицированных жилых домов нужно выделить основные факторы, определяющие их устойчивость при воздействии взрывных нагрузок. Что это за факторы?

- Обеспечить устойчивость здания можно двумя путями: снижением взрывных нагрузок до допустимого уровня или увеличением устойчивости несущего каркаса. Максимальное избыточное давление, которое способны выдержать здания при внутреннем взрыве, достаточно мало.

Для снижения избыточного давления до безопасного уровня в помещениях используют предохранительные конструкции. Это - остекленные оконные проёмы или легкосбрасываемые конструкции. При проектировании жилых зданий (в том числе и газифицированных) вопрос их взрывоустойчивости вообще не рассматривается, так как жилые дома не относятся к категории взрывоопасных объектов.

При этом площадь оконных проемов, которые при аварийном взрыве выполняют функцию сброса избыточного давления, определяется только из норм освещенности жилых помещений.

- Что из этого следует, на ваш взгляд?

- Существуют две основные причины значительных разрушений жилых зданий при взрывах. Первая – малая несущая способность зданий относительно горизонтальных нагрузок и недостаточная устойчивость против прогрессирующего обрушения.

В первую очередь это относится к кирпичным домам. Панельные здания и дома каркасного типа обладают более высокой несущей способностью и устойчивостью (особенно монолитные).

Вторая причина связана с установкой в помещениях с газовыми приборами усиленных вариантов остекления (например, пластиковых окон с многокамерными стеклопакетами), что противоречит нормам взрывозащиты.

Кроме этого, нужно иметь в виду, что вероятность взрыва значительно возрастает при ухудшении качества вентиляции. На это указывает статистика взрывов, количество которых резко увеличивается в периоды межсезонья, когда отключается (или еще не включено) отопление. В эти периоды интенсивность естественной вентиляции уменьшается. Следствием этого является формирование взрывоопасной смеси даже при незначительной утечке газа.

Поэтому профилактика вентиляционной системы жилых зданий является и профилактикой взрывобезопасности.

- Что же нужно предпринять, чтобы трагедии в жилых домах, не повторялись или, хотя бы, стали достаточно редкими?

- Применение надежного газового оборудования, современных средств раннего предупреждения об утечках газа. Установка современных, «умных» газовых плит, котлов, водонагревателей, приборов и датчиков безопасности.

Профилактика вентиляционной системы жилых зданий, которая одновременно является и профилактикой взрывобезопасности.

Преимущественное оснащение многоэтажных зданий электрическими плитами. Установка в газифицированных домах комплекса приборов безопасности.

Стоит сказать и вот о чем. Никакую техническую проблему невозможно решить только техническим путем. Всегда остается непредсказуемый человеческий фактор. Поэтому к перечисленным выводам стоит добавить ответственное исполнение своих обязанностей должностных лиц, работников газовых служб, проектировщиков и строителей, а также бдительность и ответственность собственников жилья.