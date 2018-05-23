«Восход» 12-ой школы

Челябинских детей ждёт настоящий подарок - уже в этом июне распахнёт свои двери обновлённый лагерь «Восход», что расположен в санаторной зоне на озере Курочкино. В январе этого года было принято решение передать его из системы здравоохранения на баланс школы номер 12 города Челябинска.

Эта школа известна своим творческим, новаторским характером далеко за пределами Южного Урала. До меня, живущей в Москве, то и дело долетали весточки - то про исконное русское ткачество, то про лошадей...

Кстати, с лошадей и пони все и началось...

«Несколько лет назад школа взяла одного пони и двух ослов - нас попросили разместить их на время, а мы сразу поняли, что это очень поможет реализации наших образовательных и социальных проектов», - рассказала корреспонденту «Урал-пресс-информ» заведующая научно-образовательным центром школы номер 12 Ольга Шишкоедова.

Временным пристанищем для непарнокопытных стал старый склад заброшенного по соседству со школой садика. А вскоре здесь обрели приют четыре лошади, некогда приносившие победу спортсменам из клуба «Рифей». Они получили травмы и, как говорится, вышли на пенсию. Так в 12-ой школе на базе лаборатории биологии научно-образовательного центра появилась иппотерапия - лечебная верховая езда. Многие дети с проблемами здоровья - с детским церебральным параличом (ДЦП), сердечники, аутисты - получили здесь помощь, подружились с лошадьми и стали развиваться. Очень важно, что квалифицированным специалистам помогали в этой работе учащиеся школы.

«Как-то раз привезли к нам с диагнозом ДЦП шестилетнего ребёнка, который никогда не ходил. И через шесть месяцев он сделал первые шаги!» - поделилась радостным воспоминанием директор школы номер 12 Татьяна Большакова.

Взросли в школе и свои спортсмены-разрядники, которые успешно выступают на конноспортивных соревнованиях.

Лошади так естественно вписались в жизнь школы! Без них она уже и немыслима. И вот однажды именно над этими всеобщими любимцами нависла угроза.

«Заброшенный садик, старое складское помещение которого играло роль конюшни, решили восстановить для детей. И это здорово, мы сами этого добивались несколько лет. Но встал вопрос: либо лошади пойдут под списание, либо будут жить», - поделилась недавними переживаниями Татьяна Большакова.

Прониклась ситуацией и помогла найти решение вопроса начальник комитета по делам образования администрации Челябинска Светлана Портье.

«Мы ей очень благодарны, - призналась Татьяна Михайловна, - Побольше бы таких чиновников, которые реально решают проблемы».

Так у школы появился свой лагерь

«А ведь идея его создания витала в воздухе. Когда-то, в далекие теперь уже годы, с 1997-го по 2001-ый, - вспоминает Ольга Шишкоедова, - мы организовывали «Большой экологический практикум», на который вывозили до пятисот участников. А в последние годы проводили «Лесную школу» и детские ремесленные сборы на базах других лагерей. Теперь же есть собственная постоянная площадка для ремесленных проектов, для занятий зоологией, ботаникой, спортивным туризмом, верховой ездой».

Фото Ивана Кислицына

Первая смена лагеря будет палаточной и профильной: для юных исследователей из научно-образовательного центра 12-й школы и для воспитанников центра детско-юношеского туризма «Космос». В июле и в августе, после ремонта, лагерь «Восход» откроет двери для всех желающих. Ценность «старого», а теперь уже и нового «Восхода», по словам директора школы, это сильные вожатые, к которым дети возвращаются из лета в лето. В этом году кто-то приедет в шестой, а кто-то и в восьмой раз!

А тем временем...

Лагерь озеленяется. Высажены 50 клёнов Гиннала и остролистного, 100 сосен, 50 пихт сибирских, 50 лиственниц, несколько десятков пирамидальных тополей и ломких ив, а также 200 черенков корзиночной и трехтычинковой ивы, которые станут сырьевой базой для мастерской лозоплетения. Кстати, многие из этих деревьев подарили лагерю «Восход» друзья из Вологды, которые на возрождение лесов получили президентский грант.

Спланированы летние биологические маршруты и экскурсии - для пеших и конных выходов.

Смонтирована гончарная мастерская, настоящая, профессиональная. Вести занятия для профильных отрядов будет руководитель известной челябинской мастерской «Скудельная лавка» Витольд Лаврехин, человек, радеющий за возрождение и развитие русской гончарной традиции.

Для токарей и резчиков по дереву сырья хватит на все лето. По словам руководителя мастерской деревообработки Артема Цицура, во время санитарной расчистки лагеря от сухостойных и поврежденных деревьев были заготовлены боярышник, яблони и черемуха. «Два года назад, как пришел в школу, - вспоминает Артем, - сразу ко мне ткачихи набежали... набежали за вдохновением, поучиться «деревянному» делу, а вдохновили меня на создание большого ткацкого станка - с ним мы и в конкурсе победили. В этом году прялку сделали, санки по старинному прототипу из краеведческого музея. В лагере скорее всего займёмся скульптурной резьбой, есть, где развернуться, - мечтательно продолжает Артём.

Ольга Шишкоедова, заведующая научно-образовательным центром, она же и главный эколог, и главная по женским ремёслам. С грудным ребёнком на руках эта молодая женщина, пожалуй, успевает все. Природная, естественная, она просто живет своим любимым делом. Под ее рукой оживают кросна и прялка, расцветают кружева и шитьё... Ольга-мастерица тоже предвкушает размах, ведь школьные стены ограничивают в действии, а на природе можно и половики из шерсти валять, и панно из трав делать... По её словам, мастерские ткачества (на станках и рамах) и прядения (на веретенах, самопряхах, электропряхах) будут действовать в лагере круглое лето, а также будут проводиться мастер-классы по вязанию, кружевоплетению, валянию и другому женскому рукоделию.

Кстати, для прядения и шерсть своя уже есть - пару месяцев назад заводчица из Перми подарила лагерю четырёх ангорских кроликов. Пока они делят жилище с пожилой лошадью Сильвой. Позже у кроликов появится собственный вольер. И, как видит это Ольга-мастерица, рядом с вольером будет и прялка - выщипнешь шерстку и тут же спрядешь нить! Воистину «живой» музей!

Обживаются лошади (кстати, их уже пять - четверо взрослых и жеребёнок годовалый), обживаются пчёлы, обживаются священные жуки скарабеи, которых привезли с множеством других животных из экспедиции в Центральную Азию педагоги центра. Отныне и юные биологи из НОЦа могут проводить наблюдения за скарабеями, этими древними насекомыми, о которых 150 лет назад великий французский энтомолог Жан Анри Фабра говорил: «Семь тысяч лет прошло с тех пор, как египетские земледельцы поклонялись этому жуку, а много ли узнала наука о повадках священного скарабея?»

«Восходовцы» же с восхищением восклицают: «А где, как не в «Восходе», проводить наблюдения за жуком, который «катит солнце»?»

Как видите, уважаемые читатели, планов у «восходовцев» громадье, и я лишь чуточку приоткрыла завесу. Но для воплощения этих планов, помимо горячих сердец, вдохновенности и деятельности создателей обновлённого лагеря «Восход», нужно ещё кое-что. Конечно же, я о финансовой стороне вопроса.

По словам директора школы Татьяны Большаковой, три миллиона рублей, которые на данный момент выделены из бюджета для лагеря, - это лишь небольшая часть из того, что необходимо.

И добрые, неравнодушные спонсоры, конечно, очень могли бы помочь такому ценному в современных реалиях делу.

Лагерь «Восход» - это не просто летняя занятость детей, это связь с истоками, с исконными традициями, пробуждение памяти рода, если хотите, а к тому же благодатная почва для самоопределения, для выбора профессии.