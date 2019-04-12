ЮУЖД: 85 лет в пути

Южно-Уральская железная дорога в очередной раз приятно удивила своих пассажиров - сегодня, 12 апреля, в здании железнодорожного вокзала Челябинска открылась уникальная выставка фоторемейков и железнодорожных артефактов «Время в пути». Так оригинально ЮУЖД решила отпраздновать свое приближающееся 85-летие - большой юбилей предприятие отметит 15 апреля.

Выставку, вызвавшую у посетителей вокзала неподдельный интерес, в 11 часов утра торжественно открыли начальник ЮУЖД Анатолий Храмцов, исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов, глава Челябинска Владимир Елистратов, первый заместитель главы Советского района южноуральской столицы Елена Астахова.

«85 лет назад 15 апреля стало для Южно-Уральской магистрали точкой отсчета ее современного развития. Очень символично, что в этом году 85-летие отмечает и Челябинская область. Все это время мы работаем на общую цель - развитие Южного Урала», - отметил Анатолий Храмцов.

После того, как была перерезана символическая красная лента, пассажиры и приглашенные гости погрузились в созерцание экспонатов выставки.

Все без исключения - и взрослые, и дети - увлеченно разглядывали форму железнодорожников прошлых лет, фотографировались с кочегаром, пассажиром и проводницей, чудесным образом попавшими в век 21-й из века 20-го, с любопытством рассматривали фотографии, проникаясь особенной атмосферой былых времен.

Увиденное участники события оживленно обсуждали друг с другом - выставка действительно заинтересовала гостей.

Как рассказали в пресс-службе ЮУЖД, на выставке представлены архивные снимки из истории магистрали (их предоставили железнодорожная газета «Призыв» и музей истории Южно-Уральской железной дороги) и воссозданные по их сюжетам современные фотографии. Авторами последних являются известные в Челябинской области фотохудожники Анатолий Шулепов и Сергей Крылов.

Особое место среди архивных фотографий занимает цветной снимок Сергея Михайловича Прокудина-Горского, сделанный в Златоусте в начале 20-го века.

«Что такое железная дорога? Постоянное движение вперед. Именно этот концепт лег в основу нашего фоторемейка. Мы, прежде всего, хотели наглядно показать пассажирам, как меняется облик станций, вокзала, как трансформируются рабочие места железнодорожников, как меняются некоторые специальности. Также мы хотели напомнить о железнодорожных профессиях, некоторые из которых (например, кочегар) ушли в прошлое. Все произошедшие перемены внимательный зритель может рассмотреть на наших фотографиях, - отметила заместитель начальника службы корпоративных коммуникаций ЮУЖД Екатерина Сергеева. - Увидит он и то, что неизменно на фотографиях и 40-х, и 50-х, и 2000-х годов. На них запечатлены люди, беззаветно преданные своей профессии, а оттого очень счастливые».

По словам начальника подразделения по сохранению исторического наследия ЮУЖД Егора Казакова, на открытии выставки были представлены экспонаты из фондов музея железной дороги, которые много лет занимают в нем свои почетные места. Среди них – коммутатор для проверки оборудования телефонных станций; сигнальный колокол, который раньше использовался на станциях (по его удару отправлялись поезда, он извещал пассажиров о приходе поезда и его отправлении - вплоть до 50-х годов); дорожный сундучок машиниста паровоза – или, как его ласково называли сами машинисты, шарманка; стул, ориентировочно изготовленный в начале 20-х годов прошлого столетия (использовался в служебных помещениях на Самаро-Златоустовской железной дороге); раритетный самовар (именно из таких, а иногда и больших по объему, пассажиры на вокзалах раньше бесплатно наливали кипяток.

Здесь представлены уникальные, интересные для пассажиров экспонаты. Ряд предметов имеет дореволюционную историю, есть предметы советской эпохи - это артефакты, связанные с начальным периодом ЮУЖД», - рассказал Егор Казаков.

Он отметил, что музейные экспонаты простоят в здании железнодорожного вокзала только один день, после чего вернутся обратно в музей. Фотовыставка же продолжит свою работу.

СПРАВКА

В 1934 году в целях эффективного и грамотного управления советскими магистралями ряд железных дорог был разукрупнен. Постановлением совета народных комиссаров тысячекилометровый участок Транссиба был выделен в состав Южно-Уральской железной дороги с управлением в Челябинске. 15 апреля 1934 года ЮУЖД приступила к работе.

В годы Великой Отечественной войны, когда значительная часть промышленных предприятий была перебазирована из западных районов на Урал и в Сибирь, резко возросли перевозки пассажиров и грузов. В этот период началась электрификация наиболее тяжелого горного участка Челябинск-Кропачево протяженностью 320 километров. Значительное техническое оснащение Южно-Уральская дорога получила в послевоенное время. Основной курс был взят на электрификацию участков и перевод остальных участков с паровой тяги на тепловозную.

Сегодня Южно-Уральская магистраль – важное звено в транспортной системе России. Она соединяет Европу и Азию, охватывает территории семи субъектов Российской Федерации и Северный Казахстан. ЮУЖД входит в число крупнейших отечественных железных дорог: ее развернутая протяженность - свыше семи с половиной тысяч километров, а эксплуатационная длина - около четырех с половиной тысяч. Общая площадь полигона магистрали составляет более 400 тысяч квадратных километров. Здесь расположены такие крупные промышленные центры, как Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Оренбург, Орск, Новотроицк, Медногорск и Курган.