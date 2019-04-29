Заметки к весенней встрече южноуральских животноводов

На Южном Урале с 2014 года, как раз в процессе реализации продовольственной доктрины РФ, «исчезли» пять тысяч голов дойного стада, – было 34 тысячи, осталось к настоящему времени 29. При этом минсельхоз Челябинской области добросовестно проводил раз в году научно-производственные семинары специалистов молочного животноводства.

Нынче площадкой для него назначили СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. – лидера среди молочных производителей региона. Это хозяйство – новатор, которое постоянно организовывает и проводит семинары животноводов по всем актуальным вопросам отрасли, щедро делясь наработанным опытом и новыми технологиями. После традиционных в таких случаях приветствий и награждения особо отличившихся специалистов началась обширная программа – как его заявили – научно-производственного семинара «Состояние, перспективы развития молочного животноводства и выращивание ремонтного молодняка в молочной скотоводстве Челябинской области». В заглавном докладе у и.о. первого замминистра сельского хозяйства Александра Завалищина было хорошо прописано состояние отрасли в регионе, а вот «перспектив развития» в собственном значении этого термина было маловато, – скорее, это были первоочередные задачи для поправки ситуации, как то: увеличить продуктивный период, санировать нерентабельные хозяйства, максимально перейти на собственное сырье в переработке… Как обычно, было много инфографики, показывающей погодовое увеличение субсидий и господдержки.

Но настоящая эффективная стратегия развития отрасли должна базироваться еще и на механизации, роботизации, массовом строительстве современных ферм и доильных залов, – вот о чём говорили в кулуарах семинара и на объезде руководители и специалисты челябинских хозяйств.

«А что мы имеем сегодня на самом деле? – задаст риторический вопрос в своем выступлении председатель «Коелгинского» Анатолий Шундеев. - За последние 10 лет в нашей области только в одном хозяйстве построен доильный зал; до сих пор на челябинских фермах нет ни одного самоходного кормораздатчика; челябинские животноводы видят роботов только на выставках, а не на собственных фермах»…

Подробнее о главном…

В перерыве Александр Завалищин ответил на несколько вопросов корреспондента «УПИ», которые остались после доклада:

– Александр Васильевич, безусловно, сегодня идет серьезный разговор о будущем молочной отрасли в Челябинской области, пример тому – непредвзятый и выверенный аналитический доклад начальника управления бухгалтерского учёта и отчетности МСХ Светланы Исаковой, которая по каждому хозяйству провела доскональный финансовый анализ и с применением своей оригинальной методики и – что бесценно – дала рекомендации руководителям хозяйств. Резюме же вашего объемного доклада: наряду с некоей позитивной динамикой остается много проблем…

– Потому что много остается сложностей, – в стране, в области…

– Объективно всё понятно и принимается, но… хотелось бы узнать, какие пути решения некоторых ключевых проблем имеются сегодня, или хотя бы какими видятся эти решения? Вы дали четкую картину по рентабельности, прибыли, себестоимости в молочно-производящих хозяйствах региона, их у нас 59. И среди них 9 – каждое шестое! – нерентабельных. Но вы их поимённо не назвали – тех, для кого «не в коня корм»? Они даже с субсидиями умудрились показать большие убытки…

– Я их не назвал по одной причине, что был ограничен во времени, а тем для разговора немало. Что касается в целом, в отрасли имеется 3 фактора, от которых зависит рентабельность аграрного производства, первое, самое-самое сложное, но самое необходимое для сегодняшнего разговора – это себестоимость произведенной продукции. Туда вкладывается выполнение всех технологических мероприятий и объем произведенной продукции. Когда эти два фактора работают, тогда всё хорошо. Поэтому мы всегда ищем резервы, как отработать оптимально вопросы себестоимости.

– А те 9 нерентабельных хозяйств, они будут ликвидироваться, или…

– К ним будут применены мероприятия, чтобы они поправили ситуацию. Мы все-таки найдем, почему они, в отличие от других, оказались нерентабельны и выведем их на путь (истинный? а что мешало не запускать ситуацию? – Л.К.) … Дадим возможность им реабилитироваться до следующего нашего подобного мероприятия, где я назову их и расскажу, какие они были и что с ними стало…

– Проблемой была обозначена ситуация с привозным сырьём из других российских регионов, почему?

– Чтобы мы могли в области сбалансировать возможности нашей молочной переработки и производства реального сырого молока. От 360 тысяч тонн годовой потребности переработчиков 300 тысяч тонн должно закрывать «своё» молоко (сейчас 226 тыс. – Л.К.),то есть мы сами должны его производить хотя бы 80%, – это стратегическая наша задача. В первую очередь, решать ее необходимо в сельхозпредприятиях – главных поставщиках сырого молока. Далее, мы признаем, что в ЛПХ есть молочное животноводство, причем, до 60% в общем объеме сырого молока, но есть проблемы с его продажей. То есть, предельно разумная товарность молока в ЛПХ должна достигать 50% против сегодняшних 18. А пока мы имеем из ЛПХ только 35 тысяч тонн ежегодных, а остальные 191 тысячу тонн для переработки дают крупные сельхозпредприятия.

– Много говорилось об актуальности господдержки молочного животноводства, приводились примеры из других регионов – на зависть нашим животноводам в ключе «А вот у них»…

– Система, которая в последнее время была урегулирована, она не дает права на снижение объемов господдержки, по крайней мере, нас радует факт предоставления средств на техническое перевооружение, до 2015 года их не было в бюджете. А сегодня там 250 миллионов дополнительных средств, которые мы можем гарантировать на технику по федеральным программам.

О значении действенной поддержки региональных властей в развитии местного агросектора генеральный директор племзавода «Россия» Владимир Данилов высказался так:

« На самом деле главное ведь не семинар, а самое главное –финансирование…

Вот если Тюмень и Екатеринбург сделали самостоятельный «рывок» без оглядки на федеральный центр – достаточно серьезно финансировали строительство новых ферм, то у них и результаты. То есть в этих областях были приняты серьезные программы, они финансировали капстроительство, покупку доильных залов и, таким образом, дали серьезный толчок своим хозяйствам, – теперь эти хозяйства уже развиваются сами.

А у нас хоть как-то (в смысле – как могут) развиваются лишь с десяток хозяйств, серьёзно занимающихся молоком . По крайней мере, в таких, как «Коелгинское», как мы, как «Подовинное», – есть перспектива и есть будущее. А у некоторых этого просто нет, потому что они стагнируют, ну и продолжают избавляться от скота…

Кстати, коелгинских животноводов Владимир Данилов назвал ориентиром «России» – именно только эти два предприятия в Челябинской области надоили в 2018 году более 9 тыс. л. на корову.

* * *

Спектр обсуждаемой на семинаре тематики закрывал все основные аспекты молочного животноводства. И, конечно, повышенное внимание, как обычно, было к выступлению Анатолия Шундеева с его всегда интересной экономической аналитикой, новыми технологиями в кормопроизводстве, агрономическими и техническими новинками.

К примеру, в хозяйстве создается своя холодильная служба, уже на каждом отделении есть специалист-холодильщик, и теперь все кондиционеры, холодильные установки – всё ремонтируется своими силами. Задумавшись о будущем, в СПК полностью модернизировали электросети – заменили все воздушные линии, обновили трансформаторные подстанции. А потому резко уменьшились потери, практически нет аварий, хозяйство обезопасило себя от несанкционированных отключений. Практически создана – веление времени – служба электронщиков: высокие технологии входят в жизнь, в производство.

– Вот две детали – продемонстрировал Анатолий Иванович коллегам – эта втулка от монополистов, если полетит, – плати 20 тысяч рублей (хотя она никак столько не стоит!), а это наша – напечатанная на 3D-принтере. Сравните – один-в-один, а обошлась нам в пару сотен рублей, на два порядка дешевле заводской! Такие современные технологии можно и надо применять. Да, мы идем на значительные затраты, но они окупятся в будущем.

Комментарий «постскриптум»:

Хотя семинар удался не во всём (сокращение докладов и объектов объезда), по большому счету, он всё же выполнил свою задачу – был обмен опытом, было полезное общение, было немало новинок и профессиональных открытий, без чего немыслимо любое дело. Мнение всех собеседников в тот день было однозначным – такие семинары очень нужны, надо только в будущем более разумно относиться к повестке дня: делить либо программу по дням (двухдневные семинары) либо специалистов молочного скотоводства по параллельным семинарам. И не раз в году, как практикуется в Челябинской области, а планировать ежегодные, к примеру, циклы семинаров, чтобы смотреть состояние отрасли в динамике, вовремя реагировать на проблемы. Именно так относятся к «молочному вопросу» в передовых в этом отношении регионах, таких, как Свердловская, Ленинградская области, Татарстан…

И еще: профильные семинары логично проводить на разных площадках – то есть в разных хозяйствах. А в нашей области, где минимум десяток сельхозпредприятий с интересным опытом и своим путем развития, семинары «молочников» проводятся в одних и тех же нескольких. Почему-то животноводов ни разу не пригласили, не познакомили с профессиональными технологиями в «Подовинном» (как раз там, где в единственном хозяйстве региона несколько лет назад с помощью областных бюджетных средств запущен в строй современный молочный комплекс), и именно подовинновский опыт был бы очень интересен всем их южноуральским коллегам.