«Безумные дни» в Екатеринбурге

В ближайшую пятницу, 12 июля, в Екатеринбурге открывается V международный музыкальный фестиваль «Безумные дни». 120 концертов за три дня, более 700 исполнителей из разных стран и, как ожидается, более 35 тысяч слушателей. Это российская версия знаменитого La Folle Journee — фестиваля классической музыки, придуманного продюсером Рене Мартеном 25 лет назад.

Его название заимствовано из трилогии Бомарше «La Folle Journee» («Безумный день»). Самый первый фестиваль во французском Нанте действительно проходил в течение одного дня. Со временем его продолжительность выросла до пяти дней. La Folle Journee, по традиции, начинается зимой, во Франции, затем путешествует по миру, собирая огромные залы: Испания, Япония, Бразилия, Польша. В 2015 году, при содействии Свердловской государственной филармонии, «Безумные дни» пришли в Россию.

Задумывая свой фестиваль, Рене Мартен хотел заинтересовать классической музыкой людей, которые в академические залы не ходят. Идея пришла неожиданно, во время рок-концерта, собравшего на стадионе 35 тысяч молодых людей, фанатов группы «U2». Решение оказалось гениальным.

«La Folle Journee» — это целая серия коротких и недорогих концертов продолжительностью не более часа. Они проходят в одном месте в нескольких залах, классическая музыка разных жанров и направлений звучит с утра до вечера нон-стоп. При этом качество концертных программ — на очень хорошем уровне. Например, в афише огромного Нантского комплекса La Cite (Дворец конгрессов) можно увидеть 1000 концертов, которые идут с 9 утра до полуночи в 12 концертных залах от 80 до 1 900 мест. Зрителей — десятки тысяч.

В Екатеринбурге столько залов с хорошей акустикой «под одной крышей» нет. А поскольку для Рене Мартена это обязательное условие, его нужно было выполнить.

«Мы убеждали Рене, что фестиваль можно сделать на одной улице,— пояснял журналистам директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. — Мы вымеряли, сколько метров от одного зала до другого, даже шаги считали. И Рене дал свое согласие».

В 2015 году во время екатеринбургских «Безумных дней» состоялось 70 концертов в 6 залах. В фестивальной афише 2019 года — 120 концертов, 9 сценических площадок, расположенных в 5-10 минутах ходьбы друг от друга в центре города. Цена одна – 200 рублей. Организаторы готовы принять 35 тысяч слушателей. В том числе, гостей со всего Уральского региона, из Москвы и Санкт-Петербурга, зарубежных стран.

За три «безумных дня», с 12 по 14 июля, на Урале выступят более 700 музыкантов из России, Франции, Португалии, Японии, Армении, Аргентины, Великобритании. Это девять оркестров (в том числе, Уральский академический филармонический оркестр Дмитрия Лисса — официальный участник «La Folle Journee» более 10 лет), четыре хора, десятки ансамблей и солисты.

Рене Мартен приглашает на свои фестивали первоклассных исполнителей, в том числе выдающихся артистов, известных во всем мире. Попасть на их концерт в обычной жизни сложно и очень дорого. Открытием года среди молодых музыкантов стал французский пианист Александр Канторов, которого гениальный Мартен пригласил задолго до начала XVI международного конкурса Чайковского в Москве. Десять дней назад Александр Канторов стал его абсолютным победителем (первая премия в номинации «фортепиано» и Гран-при конкурса). На фестивале «Безумные дни» Екатеринбурге 22-летний музыкант даст два сольных концерта – 12 и 13 июля.

В этом году тема приближающегося «безумства» — «Музыка странствий». Концертные программы составлены из произведений, написанных во время путешествий. Много очень интересных концертов, где будет звучать музыка народов мира. Вот лишь некоторые темы фестиваля: «Странники барокко», «Моцарт в Праге», «Ночь в Мадриде», «Чайковский в Италии», «Воспоминания о Флоренции», «Большое путешествие Равеля», «Дворжак в Нью-Йорке», «Египетский» концерт, «Сны о Бразилии», «Морские эскизы», «Вокруг света с саксафоном», «Голос Корсики», «До Марса и обратно».

Афиша чрезвычайно интересна. Хочется послушать всё, хотя понимаешь, что это невозможно. Но если заранее продумать маршрут, то за три дня можно посетить до 10 концертов. Некоторым это удается.

Фото с официального сайта Свердловской филармонии