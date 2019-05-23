Челябинск готовится к Международному фестивалю балета «В честь Екатерины Максимовой»

Фестиваль, посвященный выдающейся русской балерине Екатерине Максимовой, состоится в Челябинском театре оперы и балета в 11-й раз. 1 и 2 июня программу откроет премьера Челябинского театра оперы и балета «Анна Каренина».

Балетмейстером-постановщиком выступила актриса и хореограф «Ленинград Центра», заслуженная артистка России Вера Арбузова (Санкт-Петербург), рассказала агентству «Урал-пресс-информ» специалист по связям с общественностью театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас.

«На меня большое влияние оказали два титана в мире искусства. Борис Эйфман, театру которого я служила 16 лет, и Феликс Михайлов – художественный руководитель и режиссер «Ленинград Центра». Также моим фаворитом в режиссуре и хореографии является Пина Бауш. Хореография «Анны Карениной», если можно так сказать, – мой авторский стиль. Например, партия Вронского получилась, скорее, классической, а партия Каренина – пластической», – отметила Вера Арбузова.

В сюжет постановки ввели новых мистических персонажей, помогающих понять сложные взаимоотношения главных героев. Необычный замысел постановки поддерживает музыка русских и зарубежных композиторов: Монтеверди, Моцарта, Листа, Рахманинова, Респиги, Бриттена и Левашкевича. Оригинальные костюмы и декорации к спектаклю разработала актриса и балерина из Санкт-Петербурга Виолетта Жигалина.

В фестивале также примет участие Башкирский государственный театр оперы и балета и испанская компания современного танца Titoyaya Dansa (Валенсия).