Челябинск познакомят с искренним искусством наивных мастеров

В Челябинске пройдет выставка наивного искусства «Когда простым и нежным взором…», на которой будет представлено 116 произведений из государственного российского Дома народного творчества имени Василия Поленова (Москва).

Посетители зала имени архитектора Евгения Александрова смогут любоваться живописью, графикой, текстильными панно и малыми скульптурными формами признанных российских наивных мастеров с 30-го марта по 26-е июня.

Как отмечают в пресс-службе челябинского государственного музея изобразительных искусств, для художников этого направления характерны искренность и открытость. Работы наивных мастеров подкупают безыскусностью и чистотой творческого выражения, невероятным чувством цвета и мастерством ритмического построения композиции. В этих произведениях нет законов перспективы, академически выверенных линий и, кажется, даже нет законов физики. Зато они искренние, трогательные и душевные.

Зрителю будут представлены произведения, повествующие одновременно и о микрокосмосе художника, и о вечных общечеловеческих ценностях: семье, родине, детях, доме, природе, родителях. Для гостей музея выставка станет отличной возможностью познакомиться с непривычным, существующим вне рамок и правил искусством.