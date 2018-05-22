Челябинск примет международный фестиваль современной поэзии

В Челябинске пройдет заключительный день международного фестиваля современной поэзии MyFest. Площадкой проведения в субботу, 26-го мая, станет центральная библиотека имени Пушкина

На встрече «Бриллиантовые дороги», которая начнется в два часа дня, авторские стихи представят поэты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска.

«Уникальность проекта MyFest в том, что он создан для демонстрации самых различных, иногда даже полярных направлений современного поэтического творчества. Именно поэтому в рамках фестиваля свободно «уживаются» те имена, которые, казалось бы, невозможно представить не только на одной площадке, но и на едином эстетическом поле», - отмечает организатор и куратор фестиваля Дана Курская.

Гостям встречи обещают стихи, написанные с неподдельной искренностью, отличающиеся яркой индивидуальностью, проникнутые личностью поэтов.