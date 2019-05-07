Челябинские кукольники активно участвуют в общероссийской программе «Большие гастроли»

Челябинский театр кукол имени Валерия Вольховского 10 мая отправляется на гастроли в Ярославль. Гастроли состоятся в рамках общероссийской программы «Большие гастроли для детей и молодежи» и продлятся по 14 мая.

Как отмечает министр культуры России Владимир Мединский, «Большие гастроли» созданы как пространство счастливого общения и совместных открытий для всей семьи».

За последние два года в этом проекте приняли участие более 100 театров. Как сообщила руководитель литературной части театра Светлана Кондюрина, челябинские кукольники в 2017 году провели обменные гастроли с национальным театром кукол из Абакана (Хакассия), а в октябре прошлого года принимали на своей сцене ярославских коллег. И вот 10 мая челябинские актёры отправляются в Ярославль с ответным визитом. На сцене Ярославского театра кукол они представят три спектакля: микро-«оперетту» «Муха-Цокотуха», парад-алле необычных кукол «Новый Робин-Бобин» по произведениям челябинской писательницы Аси Горской и спектакль «Мечта Маленького Ослика», который стал лауреатом областного фестиваля профессиональных театров «Сцена-2017» в номинации «Детское милое чудо» от детского жюри фестиваля.