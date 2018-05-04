Челябинских театралов ждёт встреча с одним из лучших театров России

Челябинский государственный академический театр драмы имени Н.Орлова на пять дней ( с 22 по 26 мая) предоставит свою сцену одному из лучших театров страны. Гастроли Российского государственного академического Молодежного театра пройдут в рамках федеральной программы «Большие гастроли-2018».

«Российский академический молодежный театр или, как его чаще всего называют, РАМТ имеет солидную историю в 97 лет, - рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью Челябинской драмы Елена Ляпунова. - В разные годы в театре начинали свою профессиональную деятельность такие выдающиеся режиссеры и актеры, как Анатолий Эфрос, Георгий Товстоногов, Олег Ефремов, Олег Анофриев, Лев Дуров, Ирина Муравьева, Евгений Дворжецкий, Чулпан Хаматова, Нина Чусова и многие другие.

Сегодня труппа РАМТа по-прежнему считается одной из самых лучших в Москве, так как творческую эстафету от мэтров приняла не менее талантливая молодежь. Так в наши дни славу театру создают Нелли Уварова, Петр Красилов, Рамиля Искандер, Илья Исаев, Евгений Редько, Ирина Низина, Максим Керин, Дарья Семенова, Алексей Веселкин, Нина Дворжецкая, Денис Шведов. Эти актеры уже хорошо знакомы широкой зрительской аудитории по работам в кино.

Среди наград театра - Государственная премия России, Премия Правительства России, премии города Москвы, премии СТД России «Гвоздь сезона», Национальные театральные премии «Золотая Маска», Международные премии им.Станиславского и другие. РАМТ много и успешно гастролирует. Его спектакли с огромным успехом шли в Испании, Болгарии, Исландии, Франции, Англии, Германии, Китае, Израиле, Польше, Эстонии, Латвии и в других странах».

РАМТ - театр для всех возрастов. В его репертуаре спектакли по произведениям Михаила Булгакова и Дэниела Киза, А.С. Пушкина и А.П. Чехова, Тимура Кибирова и Людмилы Улицкой, Ицхокаса Мераса и Евгения Клюева, Томаса Манна и Бориса Акунина. Кстати Борис Акунин специально для РАМТа написал дилогию «Инь и Ян» и пьесу «Убить змееныша».

Всего за время гастролей актеры столичного театра сыграют на челябинской сцене пять спектаклей. Первым откроет гастрольную афишу 22 мая «Чехов-gala» - своеобразный калейдоскоп из одноактных пьес А.П. Чехова. В этом спектакле занята вся труппа театра. Затем последует (23 мая) спектакль «Эраст Фандорин» по самом первому произведению детективного цикла популярного русского прозаика Бориса Акунина. 25 мая состоится спектакль «Демократия» по пьесе английского драматурга Майкла Фрейна. Это почти детективная документальная история о восхождении и свержении одного из главных героев эпохи холодной войны – федерального канцлера Германии Вилли Брандта. Все три спектакля – в постановке художественного руководителя РАМТа Алексея Бородина. А 26 мая будут показаны два спектакля для юных зрителей – «Денискины рассказы» Виктора Драгунского и сказка Бориса Шергина «Волшебное кольцо».

Одной из ведущих актрис труппы РАМТа является бывшая челябинка - Рамиля Искандер. Выпускница курса Наума Орлова в Челябинском институте искусств и культуры, она два года работала в ТЮЗе, а затем, до отъезда в Москву, три года в Челябинском театре драмы.