Челябинский фестиваль-концерт «Глаголь добро» - это праздник Слова

В Челябинске, у почтамта на Кировке, в ближайшую субботу, 26 мая, в 12 часов дня начнётся одиннадцатый городской фестиваль-концерт «Глаголь добро», посвящённый Дню славянской письменности и культуры.

«Фестиваль был задуман как праздник Слова – славянского, русского слова, которое во многом определяет нашу культуру и самое ценное, что в ней есть, - рассказывает поэт, драматург, заведующая литературной частью Нового художественного театра Майя Брандесова-Давыдова. - Великая русская литература, подлинной жемчужиной которой является поэзия, представлена на «Глаголь добро» не только поэтическим словом в его современном бытии, но и словом, явленным в музыке. На фестивале традиционно выступают лучшие авторы-исполнители и коллективы бардовской песни со всей области, а также самые сильные челябинские рок-группы».

«Глаголь добро» проходит под патронатом управления культуры Челябинска и организован Новым Художественным театром, что тоже является доброй многолетней традицией.

Фестиваль давно известен и популярен у горожан. Они, а также поэты, барды, музыканты с нетерпением ждут праздника целый год. Потому что знают: в каком бы формате, на каких бы площадках не проходил фестиваль-концерт, он всегда верен изначальной концепции – Слово есть главное богатство и ценность русской культуры.

На этот раз жители Челябинска услышат стихи таких известных поэтов, как Константин Рубинский, Олег Павлов, Наталья Рубинская, Анна Кипнис (Анна выступит вместе со своими воспитанниками – юными поэтами студии «Город золотой»), Анастасия Зайцева; песни в исполнении замечательных бардов – Светланы Дегтярёвой-Перепёлкиной (лауреата Ильменского и Бажовского фестивалей), Евгения Корнилова, Сергея Круподёрова, Леонида Абросимова, Дмитрия Оксенчука, творческого коллектива «Гитара»; услышат любимые рок-группы и исполнителей в этом стиле «Дубрава», «Январиум», «Высотка», «Наваждение», «Сафрон и Ко», «Крики Бабочек», «My December», «Папа Джек», «Че Попало», «Без Б», «Трамвай», «Шуга», «Резиновый дедушка», «Ананасов и Ко», а также юную звезду рок-сцены – Анечку Дубовскую.

На Кировке с 12 до 15 часов будет проходить выступление поэтов и бардов, а в 15 часов начнётся концерт рок-исполнителей.