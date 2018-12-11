Челябинский НХТ удостоен высокой награды «Золотого витязя»

Новый Художественный театр (Челябинск) удостоен высокой награды на крупном Международном театральном форуме «Золотой витязь». Театр отмечен Золотым дипломом «За оправданный художественный риск в подходе к классике» (спектакль «Гроза»). Постановщик спектакля Евгений Гельфонд награжден специальным дипломом жюри «За режиссуру».

Торжественное награждение «Золотыми витязями» и «Золотыми дипломами» фестиваля состоялось 10 декабря в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве.

«Для нашего театра честь быть причастным к тому благородному делу возвышения подлинного искусства, основанного на нравственных идеалах, которое осуществляет Форум, и заслужить столь высокую оценку нашего труда!», - отметил художественный руководитель НХТ Евгений Гельфонд на торжественной церемонии вручения награды.

Как рассказали агентству в театре, Новый Художественный театр во второй раз за свою историю представил своё творчество на 16-ом Международном театральном форуме «Золотой витязь», который проходил в Москве.

Труппа НХТ ф рамках фестиваля сыграла спектакль «Гроза» 3 декабря на сцене Московского Драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Спектакль оценивало международное жюри, состоящее из крупных деятелей театра России, Украины и Сербии.

«Золотой витязь» – это большой Славянский форум искусств, включающий в себя семь отдельных форумов, среди которых есть и театральный. Проводится «Золотой витязь» при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Министерства культуры РФ, правительства Москвы, Московской Патриархии, Союза кинематографистов РФ, пдминистраций регионов России, Посольств Славянских стран и творческих организаций. Президентом Форума является Народный артист России Николай Бурляев.

Цель театрального Форума – популяризация русской классической и национальной драматургии народов России, лучших образцов драматургии других стран, отвечающих девизу Форума – «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».