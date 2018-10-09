Челябинскую публику ждут итальянские «Паяцы»

Челябинскую публику ждутт итальянские «Паяцы» - самую известную оперу Руджеро Леонкавалло в столице Южного Урала ставит приглашенный режиссер из Ростовского государственного музыкального театра Павел Сорокин.

Выпускник ГИТИС поставил почти два десятка спектаклей и организовал большое количество концертных программ. Дважды становился лауреатом международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-Опера». В числе достижений Павла Сорокина и стипендия правительства РФ в области культуры и искусства.

По словам Павла, «Паяцы» – это икона лирики со сложными и многогранными характерами героев. А значит и подход к опере должен быть особенным.

«Мы снимаем кино, - отмечает ростовский режиссер. - По действию это довольно традиционный спектакль, однако в нем используется «киношный» прием флешбэка: сначала зрители видят конец, а потом узнают, что привело к такому итогу. Можно сказать, мы делаем оперу в детективном жанре».

Сюжет «Паяцев» этому только способствует: в нем есть итальянские страсти, любовные интриги и неожиданная развязка. Особая роль отводится музыке -она не только поражает своей красотой, но и точно передает эмоциональное состояние героев. Кульминацией оперы является ария Канио, которая считается одной из самых известных мелодий в мире, сообщает пресс-служба челябинского театра оперы и балета имени Глинки.

Премьера оперы состоится в 18 часов 13 октября.