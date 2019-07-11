Делегация иностранных журналистов посетила в Челябинске Исторический музей

Сегодня, 11 июля, из Москвы в Челябинск прилетели восемь журналистов из Китая, Индии, Вьетнама, ОАЭ и Белоруссии. Трехдневный пресс-тур для них организовал Центр развития туризма Челябинской области при содействии МИД России и регионального Министерства культуры

Разместившись в отеле «Малахит», иностранные гости отправились на экскурсию в Государственный исторический музей Южного Урала. Полуторачасовое путешествие по главным залам музея для участников пресс-тура стало настоящим откровением.

Корреспондент телевидения Дубая и газеты «Аль Халидж» («Залив») Муртада Карим сказал:

«Хочу поблагодарить сотрудников музея за прекрасную экскурсию, из которой мы узнали об истории Челябинска и Южного Урала. Первое впечатление от выставки – у вашего города богатое прошлое, но будущее еще более многообещающее. Челябинск производит впечатление динамичного, активно развивающегося города. Сам я в Челябинске впервые, но слышал о нем много хорошего от своих земляков-студентов, которые учатся в челябинских вузах».

Представители Первого национального канала Беларуси сняли сюжет с метеоритом, где представители пресс-службы Исторического музея поделились с журналистами воспоминаниями шестилетней давности — о том, что они испытали в то февральское утро, когда над городом пролетел этот космический пришелец. Между прочим, белорусские коллеги отметили, что воздух в Челябинске вполне пригодный для дыхания — по крайней мере, в первый день их пребывания на уральской земле. Еще их поразило обилие озер вокруг Челябинска, которые они наблюдали с высоты птичьего полета во время посадки. А еще их профессиональный интерес подстегнул тот факт, что граница между Уралом и Сибирью пролегает недалеко от центра города — на проспекте Ленина, возле кинотеатра «Спартак».

Полтора часа в музее пролетели быстро. Затем участники пресс-тура отправились на прогулку по пешеходной Кировке. 12 июля журналистов ждет город Миасс, озеро Тургояк и остров Веры. 13 июля гости проведут в Златоусте.