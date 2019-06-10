Присылайте свои новости

Объединение художников Graffiti Russia приступило к оформлению фасадов по гостевому маршруту города Челябинска. Рисунки появятся на двух домах.

Один из домов, на котором появится позитивное граффити, находится по Свердловскому проспекту, 54. Там расположен ЗАГС. Выбор рисунка на фасад этого здания неслучаен: на фоне живописного уральского пейзажа будет изображен самолет, вылетающий из сердца. Картинка символизирует новую семью, отправляющуюся в полет, в новую жизнь, полную любви, уважения, красоты и счастья.

На другом доме, по адресу Воровского, 34, будут изображены две маленькие девочки, которые спасают котенка. В череде ежедневных дел и забот мы часто не замечаем мелочей жизни и забываем о том, что нашим близким нужна помощь, - таков главный посыл, по мнению авторов.