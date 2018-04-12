Фестиваль актёрских капустников в театральном марафоне Челябинска

Фестиваль театральных юмористов и остряков, которые в свободное от сцены, от спектаклей время любят и умеют прикалываться, органично вписывается в «ПространствоСвободы» и предоставляет участникам действительно полную свободу в проявлении этого дара.

В своё время о конкурсе капустников в рамках областного фестиваля «Сцена» мечтали его организаторы. Пока мечтали, нашёлся энтузиаст, который разработал положение о фестивале, предложив включить его в программу уникального театрального проекта #ТеатрПространствоСвободы. Предложение было подхвачено на высшем уровне. Учредителями первого фестиваля капустников под названием «Чугунок» (по ассоциации с основным профилем нашего металлургического края) выступили министерство культуры Челябинской области, Челябинское отделение Союза театральных деятелей РФ при участии Челябинского областного киноцентра имени С.А. Герасимова. Киноцентр представляет редактор репертуарного отдела, он же автор положения о фестивале и активный его организатор Юрий Сычёв.

Главная задача фестиваля, как справедливо считает Юрий Дмитриевич, — выявление и поддержка талантливой творческой молодежи не только среди профессионалов, но и любителей. Поэтому в фестивале на равных с актерами профессиональных театров участвуют студенты театральных учебных заведений, актеры любительских театров области и даже члены секции критиков областного театрального союза. И ещё, по мнению Юрия Сычёва, в наше беспокойное, суматошное и не самое весёлое время традиция старых остроумных актёрских капустников должна сохраняться, и чтобы не уподоблялись они сегодня зачастую невразумительным и пресным выступлениям команд КВН.

Работу участников фестиваля «Чугунок» оценит жюри. Возглавить его пригласили хорошо известного всем театралам Челябинска поэта, драматурга, сценариста и актера Сергея Плотова. В своё время он успешно работал актёром и режиссёром Челябинского театра кукол, создал уникальный «Чёрный театр», совместно с А.Бороком поставил легендарный спектакль «История любви», который много раз демонстрировался по каналу «Культура». Переехав в Москву, активно сотрудничал с ЦДА, с известными театрами, писал сценарии для творческих вечеров и капустников. Писал тексты для театров-юбиляров (Театра «Сатиры», например), для ситкома "Моя прекрасная няня" и других сериалов. Также в состав жюри вошли известный клоун и актер Андрей Жигалов; актёр, режиссёр и первый заместитель министра культуры Челябинской области Григорий Цукерман и другие знатоки и поклонники весёлого театрального жанра. После их вердикта состоится награждение самых остроумных и весёлых.