Фестиваль «Сцена-2019» придет в девять городов Челябинской области

В Челябинске 23-го мая стартует областной фестиваль профессиональных театров «Сцена-2019». В этом году фестиваль отметит 30-летний юбилей и пройдет с большим размахом. Он продлится 19 дней, в его афишу вошли 25 спектаклей, которые увидят жители девяти городов Южного Урала.

В этом году ожидается ряд нововведений: публика увидит не только конкурсные спектакли, но и внеконкурсную программу, фестивальные показы пройдут сначала в стенах родных театров, а затем на выезде, в одном из городов региона.

«Мы столкнулись с проблемой, что не все муниципалитеты могут обеспечить театрам необходимые условия. К примеру, найти подходящую по размерам и оборудованию площадку для балетного спектакля. В противном случае качество постановки может пострадать, а нам бы этого не хотелось, поскольку речь идет о конкурсных показах. Поэтому мы пошли навстречу коллективам, предоставив им возможность представлять конкурсные работы на родных площадках и выбирать спектакли, которые будут показаны на выезде в off-программе», - пояснил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В этом году соревноваться за награды жюри будут спектакли для детской аудитории. В конкурсе принимают участие 14 коллективов. В составе участников произошла рокировка: место Нового художественного театра занял театр песочной живописи и теней «Скарабей».

Участники конкурсной программы представят по одному спектаклю, созданному в период 2017-2019 годов. Конкурсное жюри возглавит эксперт Российской национальной премии «Золотая мака» Елена Покорская.

Победителей выберут в следующих номинациях: Гран-при «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая работа хореографа (режиссера по пластике)», «Лучшая работа сценографа (художника)», «Лучшее музыкальное оформление спектакля», спецпризы жюри.

Награждение победителей состоится первого июня в Молодежном театре, внеконкурсные показы продлятся до десятого июня.

Фестивальные спектакли увидят юные зрители Озерска, Кыштыма, Миасса, Южноуральска, Каслей, сообщает пресс-служба регионального минкульта.