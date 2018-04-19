Гость театрального марафона Челябинска – известный поэт и сценарист

Сегодня (19 апреля) в афише Челябинского театрального марафона

#ТеатрПространствоСободы – творческая встреча с известным московским поэтом, сценаристом, режиссёром и актёром Сергеем Плотовым. Она пройдёт в Выставочном зале Союза художников РФ (в 18-00). А днём раньше (18 апреля) встреча с бывшим актёром, сценаристом и режиссёром Челябинского театра кукол имени В.Вольховского, где Сергей Юрьевич до отъезда в столицу прослужил два десятилетия, состоялась в Доме актёра с активом областного театрального союза, с коллегами и членами секции критиков.

Челябинский период в творчестве Сергея Плотова был довольно плодотворным и успешным. Он был активно занят в спектаклях, писал сценарии капустников, был одним из постановщиков легендарной «Истории любви», получившей всероссийское признание и внимание телеканала «Культура». И одним из создателей остроумного и злободневного «Чёрного театра», спектакли которого до сих пор памятны многим. Но ситуация в театре сложилась таким образом, что талантливый человек должен был покинуть Челябинск. И не совсем по своей воле, как это часто бывает с неординарными личностями в нашем родном городе. От безработицы Сергея Плотова спасал поэтический дар. Его острые сатирические и юмористические творения очень вписались в программы Виктора Шендеровича на радиостанции «Эхо Москвы», и нашли признание и поддержку у столичных поэтов-сатириков. У того же Игоря Иртеньева, который стал ему настоящим другом и на время предоставил своё жильё. Так что предложение поэкспериментировать на малой сцене Челябинской академической драмы от главного режиссёра Владимира Гурфинкеля немного запоздало - контейнеры с вещами уже были отправлены в столицу. А в Москве теперь уже другой главный режиссёр –Александр Ширвиндт предложил Сергею Плотову написать сценарий на юбилей Театра Сатиры. Со временем он стал постоянным автором актёрских капустников ЦДА, знаменитого директора которого Маргарита Эскину Сергей вспоминает с большой благодарностью.

В Москве Сергей Юрьевич с 2005 года. Теперь он широко известен как сценарист таких популярных сериалов, как: «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Солдаты», «Между нами, девочками» и других. Как сценарист он сотрудничал со многими известными режиссёрами, среди которых Эльдар Рязанов, Алла Сурикова, Антон Барщевский, Эдуард Радзюкевич. Он автор нескольких мюзиклов и музыкальных спектаклей в сотворчестве с А.Журбиным, В. Матецким, Р.Паулсом, А.Зацепиным. Его пьесы идут в Театре Сатиры, в Театре им. Евг. Вахтангова, в Московском Театре Мюзикла, в других театрах России .

Когда-то Сергей Плотов очень хотел познакомиться с Геннадием Хазановым, даже была дерзкая мечта – что-то для него написать. Мечта осуществилась - он не просто познакомился, а написал для Хазанова много юбилейных посвящений звёздам сцены, экрана и эстрады, которые актёр охотно и с благодарностью их автору читает со сцены.

В предисловии к книге поэта «Каша из топора» Геннадий Хазанов написал : «…Мы познакомились двенадцать лет назад на съёмках первого в России ситкома. Серёжа произвёл на меня впечатление человека, которому жизнь предложила тест на выживаемость в телепространстве. Не имея навыков расталкивать окружающих, рвущихся к вершине самоутверждения, он выглядел «белой вороной». Самое интересное, что он таковым остался».

На вручении Сергею Плотову премии «Светлое прошлое» Фонда Олега Митяева в Челябинске уже сам Геннадий Хазанов читал поэту собственное стихотворное посвящение.

Сергей Плотов был приглашён в Челябинск возглавить жюри первого областного фестиваля актёрских капустников «Чугунок». С этой ролью остроумный ведущий фестиваля справился блестяще. А на встрече в Доме актёра он рассказывал о своей насыщенной творческой жизни в столице и охотно, под бурные аплодисменты, читал свои остроумные и весёлые стихи. И, как отметили, все участники встречи, от Москвы и популярности Серёжа за 13 лет ничуть не забронзовел. Прав Геннадий Хазанов.