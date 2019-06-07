Исторический особняк в центре Челябинска снова потерял хозяина. Очередной владелец не явился оформлять документы, и дом остался бесхозным. Старинное здание по улице Цвиллинга, 8, несколько раз пытались пристроить в хозяйские руки, только в этом году дважды - в феврале и апреле, причем за символическую цену в 1 рубль.

Деревянный дом Агрова-Кузнецова – постройка XIX века, выявленный объект культурного наследия, который находится на балансе областных властей. Последние восемь лет здание пустует и находится в плачевном состоянии.

Чтобы сохранить исторический памятник власти не единожды пытались найти собственника, который способен решить проблему.

«Согласно 178 ФЗ, предусмотрена процедура приватизации госимущества, которое находится в неудовлетворительном состоянии, за условную единицу в 1 рубль, с условием, что объект культурного наследия будет восстановлен, - уточнил и.о.председателя Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александр Баландин. – Но опять же по закону мы обязаны провести конкурс, по которому выигрывает тот, кто заявит наибольшую сумму».

Первый раз, в феврале, дом пожелали выкупить за три миллиона, в апреле – за полтора миллиона рублей, но оба потенциальных хозяина в последний момент отказались от сделки.

«По закону владелец должен в течение семи лет восстановить первоначальный, исторический вид здания. Однако в связи с тем, что дом находится на гостевом маршруте, сроки сократили, чтобы подогнать к саммитам ШОС и БРИКС. Думаю, в этом как раз и заключается причина отказов. Потенциальные владельцы, похоже, просто не рассчитали своих сил», - считает Александр Баландин.

В результате, исторический объект по-прежнему пугает своим удручающим видом защитников старины и неравнодушных горожан.

«Вопрос требует решения. Думаю, необходимо пересмотреть документацию, увеличить сроки проведения восстановительных работ. Понятно, что все сделать к 20-му году невозможно, значит необходимо сосредоточиться в первую очередь на обновлении фасадной части. В любом случае оставлять дом без внимания нельзя, иначе через несколько лет мы можем его совсем потерять», - комментирует глава госкомитета.

В ближайшее время будет подготовлен еще один аукцион.