Камерный театр Челябинска ждет «черная суббота»

Ближайшая суббота, 28 апреля, для Камерного театра Челябинска будет «черной» - актерам предстоит работать ночью, при чем не только на сцене, но и в фойе, в буфете, в гардеробной.

«Это уникальный, в своем роде, проект. Подобного в Челябинске, уж точно, нет», - рассказал артист Камерного театра, руководитель проекта «Черная суббота» Дмитрий Олейников. По его мнению, этот проект - необычный и интересный повод выйти в диалог со зрителем. В эту ночь артисты будут работать в фойе в качестве администраторов, билетеров, гардеробщиков, фотографов и на сцене, где в рамках проекта сыграют снятый с репертуара спектакль «Музыки и сигарет не хватит до весны». Он создан по пьесе Игоря Бауэршимы «Norway Today» о молодых и для молодых. Спектакль о том, как над обрывом встретились два одиночества, решившие свести счеты с жизнью. Актеры будут те же, что и в день премьеры – Марина Гез и Петр Артемьев.

Как показал проведенный опрос в соцсетях, для зрителей этот спектакль остается интересен. «Для артистов Марины и Петра - это эксперимент чистой воды. После такой большой паузы все вспомнить (прошло 10 лет) и выйти на встречу со зрителем... Будет интересно», - считает Дмитрий Олейников. По его словам, в спектакле «появилась некая странность ситуации и неожиданный юмор, ребята добавили кое-какие реплики, а сцена первой встречи получилась даже интереснее».

После спектакля планируется провести обсуждение со зрителями. «В том числе хотим узнать, насколько интересны ночные показы. Потом будем решать, имеет ли смысл делать их регулярными – все будет зависеть от публики», – отметил Дмитрий Олейников.

По мнению директора Камерного театра Ильи Коломейского, дополнительные креативные проекты «способствуют «театральной «движухе», помогают коллегам, служителям Камерного, на чем – то интересном сосредотачиваться, и увлекают зрителей, привлекая их как к нам в театр, так и в театр в целом».