Количество гостей на Ильменке превысило ожидания

Вчера завершился 43 всероссийский Ильменский фестиваль. С 28 по 30 июня он проходил на территории ГКЛ «Солнечная Долина». На двух сценах фестиваля выступили 150 артистов. Насладиться песнями успели 19 300 гостей, хотя изначально посетителей ожидалось значительно меньше – 13 000.

По традиции на фестивале выступили мэтры бардовской песни - народный артист РФ Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко, Галина Хомчик, арт-зонг дуэт «Мастер Гриша», заслуженный артист РФ Виктор Третьяков и другие.

Интересным открытием фестиваля стал Николай Гринько, выступавший в серии концертов «Неформатные наши». Как признается сам артист, из-за особого содержания песен, его не принимали на бардовских фестивалях, отправляя к рок-музыкантам. На рок-фестивалях говорили идти к бардам. В итоге Николай пришел на Ильменку, где его тепло приняла публика.

Изюминка в исполнении песен достигается Николаем за счет использования современных устройств, например, лупера. Благодаря нему можно добиться экспериментального звучания. В режиме реальной игры это устройство записывает музыкальные фразы, затем накладывает их друг на друга. И вот уже один артист заменяет собой гитарный ансамбль.

В главном событии фестиваля, конкурсе авторской песни приняли участие 217 исполнителей со всего Урала. Среди лауреатов ансамбль 4G из Уфы. Квартет существует 3 года. Причем, профессиональных музыкантов в коллективе всего двое – преподаватель музыки и ее дочь, студентка музыкального училища.

Показали себя и юные исполнители в конкурсе «Наша смена». 8 победителей этого конкурса поедут в детский лагерь «Артек» в Крым.