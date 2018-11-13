«Миасская палитра» - посвящение 245-летию родного города

В Миассе, в Доме народного творчества, состоялось торжественное открытие художественной выставки «Миасская палитра», посвященной 245-летию города. На ней представлены работы, запечатлевшие красоту окрестностей «уральской Швейцарии», как справедливо называют окрестности Миасса с его величественной панорамой лесных массивов, горных хребтов и голубых озёр.

В экспозиции «Миасской палитры» - более 60 произведений профессиональных и самодеятельных художников, а также фотомастеров. Большинство работ написано в этом году. Всего в этой масштабной выставке участвует 26 авторов. Среди них -

Ирина Брюханова, Юрий Фёдоров, Равиль Галеокбаров, Владимир Горбунов, Ксения Гончарова, Юрий Зеленов, Василий Матвеев, фотохудожники Георгий Лазарев, Александр Мизуров и другие. Самому возрастному участнику выставки, известному в Миассе колористу Анатолию Феофанову 92 года. А детское художественное творчество представлено на этой выставке работами учащихся школы искусств №4. Они объединены темой «Пройдусь по городу родному» и являются яркой иллюстрацией его архитектуры и природы родного края.

«Миасская палитра» получилась достойным подарком юбилею родного города. Выставка радует своей теплотой, искренностью и добротой, что находит отражение в работе каждого автора, и ещё многообразием техник и жанров», - отметил художник Юрий Фёдоров, работавший в своё время главным художником ГРЦ имени В.П.Макеева.