Новости Челябинска и
Челябинской области
Вчера 11:06
Автор:
  Людмила Фёдорова
C
Комментировать

«Миасская палитра» - посвящение 245-летию родного города

В Миассе, в  Доме народного творчества, состоялось  торжественное открытие художественной  выставки «Миасская палитра», посвященной 245-летию города. На ней представлены работы, запечатлевшие красоту  окрестностей «уральской Швейцарии», как справедливо называют окрестности Миасса с его величественной  панорамой  лесных массивов, горных хребтов и голубых озёр.

В  экспозиции «Миасской палитры»  - более 60 произведений профессиональных и самодеятельных художников, а также фотомастеров. Большинство работ написано в этом году. Всего в этой масштабной выставке  участвует 26 авторов. Среди них - 

Ирина Брюханова, Юрий Фёдоров, Равиль Галеокбаров, Владимир Горбунов, Ксения Гончарова, Юрий Зеленов, Василий Матвеев, фотохудожники Георгий Лазарев, Александр Мизуров и другие. Самому возрастному участнику выставки, известному в Миассе  колористу Анатолию Феофанову 92 года. А детское художественное творчество представлено на этой выставке работами учащихся школы искусств №4. Они объединены темой  «Пройдусь по городу родному» и являются яркой иллюстрацией его  архитектуры и природы родного края.

«Миасская палитра» получилась достойным подарком юбилею родного города. Выставка радует своей теплотой, искренностью и добротой, что находит отражение в работе каждого автора, и ещё  многообразием техник и жанров», - отметил художник Юрий Фёдоров, работавший в своё время главным художником ГРЦ имени В.П.Макеева.

Автор:
  Людмила Фёдорова
ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
Показать комментарии